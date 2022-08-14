美媒：研究員稱Netflix韓劇吸引大量外國女　不遠千里赴韓找真愛

近幾年韓劇在全球爆紅，在Netflix上架的《魷魚遊戲》、《愛的迫降》等作品都寫下好成績。《CNN》報道，一位研究員發現，許多年輕西方女性疑似受到Netflix播出的韓劇影響，來到韓國尋找真愛。



據報道，一位印第安納大學布魯明頓分校（Indiana University at Bloomington）的博士後研究員李敏珠（Min Joo Lee，音譯），發現住在首爾青年旅館的西方女性，不像其他旅客出去觀光，只在天黑後出去活動。於是她走訪8間旅館，採訪123名女性後得出結論，許多人受到「Netflix效應」影響，來到韓國。

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報道指出，《愛的迫降》和《鬼怪》等作品的賣點，不只是玄彬和孔劉俊美的外貌，而是呈現出一個男人浪漫有耐心的世界，與西方女性在自己國家的約會文化恰恰相反。李敏珠採訪的女性對韓國男人很着迷，認為他們有教養又浪漫，並抱怨自己國家的男人不注重外表，思維又狹隘。

隨着韓劇走紅全球，到韓國旅遊的女性人數也持續增加。根據政府數據，2005年，有230萬名女性訪問韓國、男性為290萬人。2019年，在疫情蔓延前夕，訪韓女性旅客數增加到近1千萬，男性則為670萬。

報道指出，許多女性抵達韓國後發現，她們遇到的男性並不像熒幕上那麼完美。來自摩洛哥的20歲學生指出，她受到K-POP和韓國節目影響，在2021年前往釜山後，不僅有人對她伸出鹹豬手，還有人認為外國人比較開放，對她講話肆無忌憚。這讓她後來失去對韓劇的喜愛，不再想跟韓國人約會。

李敏珠表示，有些失望返國的女生則告訴她，沒有找到理想的男人是自己的錯，下次去韓國時要更努力。她指出，儘管這些女性發現並非所有韓國男人都很完美，但她們需要一個選項取代自己國家讓人失望的約會市場，並期待理想的約會關係存在於世界上的某一處。

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