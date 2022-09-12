古怪副業 外國妙齡女網上招收「ATM奴」 4小時足不出戶賺呢個數
撰文：聯合新聞網
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一名女子近期接受採訪，表示自己靠着一種特別的副業，每天不用出門就能賺到300元美金。
據《商業內幕》（Business Insider）報道，這名女子化名為艾莉（Ellie Paige），當初她是在Twitter上發現「Findom」這個族群。所謂的Findom是「Financial Domination」的縮寫，意思是經濟支配。有這種癖好的人，被稱為ATM奴，顧名思義就是想要當主人的「金錢奴隸」。不過Findom和一般的BDSM不同，通常不會有性關係。
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艾莉說，自己是在疫情爆發期間開始做Findom兼職。她表示，Twitter與Findom文化十分緊密。在開始Findom關係之前，主人要拍攝影片，好向ATM奴驗明正身，證明自己是本人。有些主人甚至會在照片上壓上浮水印，以確保照片不會被盜用。通常ATM奴都不會見到主人，因此透過Findom賺錢的主人會直接把轉帳的帳號放在Twitter的介紹欄中。
艾莉說最一開始，即使主人都還沒回應或搭話，ATM奴就會獻上一筆金額的「致敬費」，向主人表達他們願意讓人支配金錢的決心。她也會藉由這個行動來確認對方是不是真的有心要當ATM奴，因此她的帳號上就寫着「要講話先致敬」，她的致敬費為30美金。
不過她也提到，這種賺錢方式有一定風險，所以必須要匿名。主人要承擔被身邊親友發現的危險，收入也不太穩定。為了給予ATM奴相對應的回饋，她一天要工作4個小時，也會常常更新帳號內容、與ATM奴交流。
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