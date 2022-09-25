拜登牽錯老婆手　美國第一夫人吉爾尷尬了？　外媒揭真相：搞錯了

美國總統拜登（Joe Biden）參觀底特律車展，卻被媒體捕捉到尷尬一幕。他與密歇根州長同行時，可能不知道自己「弄錯對象」，直接牽起女州長的手。走在拜登身旁的拜登夫人吉爾表面看來沒什麼，網民卻認為，他們隔着熒幕看着都覺得尷尬。但外媒其後澄清那名紅裙女子並非吉爾。



圖為美國總統拜登（左四）與夫人吉爾（穿紅衣者）2022年9月14日到訪美國底特律車展展場，由密歇根州長惠特默（右一）等人陪同參觀。（AP）

美國總統拜登11月20日將滿80歲。他上任以來多次失言、口誤、肢體動作僵硬、疑似迷糊等狀況，令他的健康問題一再被置於放大鏡下。

拜登上週出席底特律車展以及私人籌款活動時，同場還有他妻子吉爾，以及民主黨籍議員、密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）。媒體當時架好攝影機等待拜登進場時，竟拍到他竟自然拖着女州長的手，看來完全沒察覺有異。惠特默表面看來也沒什麼，但被網民稱她這是「尷尬而不失禮貌的微笑」。

Video: Joe Biden Bizarrely Holds Hands with Michigan Gov. Gretchen Whitmer - Where's Jill? via @WestJournalism https://t.co/mO7e2TE5Oo — Robert Smith (@BigBobDC68) September 19, 2022

Joe Biden & Gretchen Whitmer holding hands should tell you everything that you need to know about re-electing Gretchen Whitmer for Governor of Michigan. pic.twitter.com/L00g2NdRyS — 💋Ava💋 (@TheRightAva) September 18, 2022

正牌美國第一夫人吉爾呢？美媒稱她（穿紅衣連身裙者）當時就在拜登的另一邊隨行，完全看到老公拖着另一名女子。她看起來也沒什麼，還與其他賓客繼續交談。

這段影片在Twitter引起討論，有人指拜登「習慣成自然」，看到有人在旁就拖。另外網民對此表示困惑和不解。：「拜登可能短暫失神了，女州長看起來像是在引導他（這麼做）。」

President Biden enters Detroit Auto Show holding hands with Michigan Gov. @gretchenwhitmer pic.twitter.com/cJNu1KMqme — Bo Erickson CBS (@BoKnowsNews) September 14, 2022

不過，美國廣播電台「Audacy」報道，這名穿紅衣連身裙者其實是68歲的民主黨眾議員丁格爾（Debbie Dingell）。丁格爾辦公室之後發表聲明稱，丁格爾14日陪同拜登參觀底特律車展。