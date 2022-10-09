印度男子稱外賣Pizza內有玻璃碎　警方：應先找客戶服務部

10月9日是國際啤酒和薄餅日（International Beer and Pizza Day），而且正值周日，或者不少「無飯家庭」利用這個機會光顧pizza外賣醫肚，不過印度一名男子最近稱外賣的pizza被「加料」，更引來當地警方的回應。



印度新德里電視台（NDTV）報道，一位名為「AK」的網民在Twitter留言，稱他透過外賣食物平台在當地一間Domino's購買pizza，不過收到後卻發現食物內有2至3塊玻璃碎，形容這說明了大家從全球食物品牌所得到的質素，並稱不肯定會否再次光顧。

AK的帖文中標籤了孟買（Mumbai）警方及《印度時報》（Times of India），有其他網民問他，食物會否在運送時遭「加料」，但他指收到外賣時，盒子是密封。

2 to 3 pieces of glass found in @dominos_india This speaks volume about global brand food that we are getting @dominos @jagograhakjago @fssaiindia Not sure of ordering ever from Domino's @MumbaiPolice @timesofindia pic.twitter.com/Ir1r05pDQk — AK (@kolluri_arun) October 8, 2022

孟買警方回應AK的帖文，呼籲對方先與客戶服務部交涉，如果他們沒有回應或不滿他們的答覆，再可以考慮法律補救方式。

目前Domino's尚未回應AK的投訴，不過該公司最近亦傳出另一宗負面新聞，網上社交平台流傳一張照片，聲稱在科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）的一間分店內的廚房內，有洗碗刷放在pizza麵團上，惹來食物衛生疑慮。