有片｜英國示威者番茄湯淋梵高名畫　抗議新石油天然氣項目

2名關注氣候變化的示威者，為抗議開採化石燃料。向英國國家美術館（The National Gallery）內的梵高名畫《向日葵》（Sunflowers）潑淋罐頭番茄湯。



“Is art worth more than life? More than food? More than justice?”Anti-oil activists pour tomato soup on Vincent Van Gogh’s famous Sunflowers painting at the National Gallery in London. pic.twitter.com/FWKvcbH0Cp — NEWSTALK1010 (@NEWSTALK1010) October 14, 2022

據當地媒體10月14日報道，2名屬於反石油組織「Just Stop Oil」的示威者越過展示圍欄向畫作淋潑番茄湯後，再用膠水將左手黏在牆上，要求英國政府煞停新的石油和天然氣項目。美術館稱，因玻璃覆蓋，畫作未受損壞，惟框架輕微受損，經清理後已掛回展覽位置。

倫敦警方以刑事毀壞及嚴重闖入罪名拘捕2人。其所屬團體隨即往警察總部抗議，部份人一度堵路，阻塞交通。警方稱24人被捕。

《向日葵》為荷蘭著名畫家梵高的一系列畫作，呈現了向日葵由盛放到凋謝各階段的形象，其中5幅分列於全球各地的美術館。今次被淋潑的是《向日葵》第四版，屬1888年作品。