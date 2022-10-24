破「眼球突出最遠」健力士世界紀錄 巴西男：上天的禮物
撰文：ETtoday
出版：更新：
綜合外電報道，梅斯基塔（Sidney de Carvalho Mesquita）因為眼睛能突出1.82厘米而創下2023年健力士世界紀錄（又稱：金氏世界紀錄，Guinness World Records），該紀錄在今年1月10日於巴西聖保羅市確認。
梅斯基塔在9歲那年發現自己這項「過人的能力」，喜歡對著鏡子做鬼臉的他，一天突然發現竟然能把眼球推得這麼出來，沒有一個同儕能贏過他，於是他驕傲地秀給家人和朋友看，所有人都被他驚呆。
街上突然「表演」嚇壞途人 健力士還有這些騎呢眼球世界紀錄（點擊放大瀏覽，慎入）：
+34
梅斯基塔的父母起初很擔心是否是某種疾病的症狀，但經過檢查後確定梅斯基塔是健康的。實際上他的情況有特定醫學術語，叫作「球體脫位」（Globe luxation）。
測量眼晴突出程度其實需要仰賴嚴謹的科學方式，由驗光師使用測光儀為對象測量。驗光師表示梅斯基塔的健康無虞，而且這反而是「罕見的天賦」。
梅斯基塔說，「我的技能絕對是禮物。是我父親、母親和造物主的恩賜。」他能夠一次推出眼球20至30秒，當眼球回到眼窩正常位置時，會有幾秒鐘的短暫失明現象，他形容眼球彈出眼窩的感覺，像是釋放了身體的某個部分。
梅斯基塔喜歡參加聚會表演給眾人看，他同時也是一名鼓手和DJ，還有一間專營漢堡外送的小公司。
健力士世界紀錄最短扶手電梯在日本這裏 僅83.4cm高5級搭乘需8秒美國男迷上麥當勞巨無霸50年 幾乎天天吃名列健力士世界紀錄大全健力士紀錄認證全英國最小房子 僅寬182厘米 梳化公司要求挑戰日本女星橋本環奈電視挑戰1分鐘快速抽紙巾 竟破健力士世界紀錄盤點2020最騎呢健力士世界紀錄 1萬塊Lego上行走 全球最大嘴巴英14歲少年破健力士世界紀錄 只用書本第一句連續認出129本名著
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】