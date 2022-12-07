巴黎名媛舞會一位低調華人少女搶盡風頭　她爸爸名字您一定聽過

11月26日，全球極富盛名的頂級名媛舞會——巴黎名媛慈善舞會在法國巴黎香格里拉酒店舉行。作為全球上流社會的標誌性活動，今年舞會的名媛陣容依然星光熠熠，挪威公主、辛康納利的孫女、福特家族的後代、奧斯卡作曲家漢斯季默之女等都在這裏迎來自己的「成人禮」。值得一提的是，本次舞會上有不少亞裔面孔，其中就包括我們熟悉的谷愛凌。與此同時，另一位華人少女的低調出現，更令我們眼前一亮。



她的名字是蔡文浩，著名當代藝術家蔡國強的小女兒。

舞會當晚，蔡文浩身着一襲深棗紅的Iris van Herpen高定連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身（點擊放大瀏覽）：

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蔡國強是中國的藝術名片，2008年北京奧運會開幕式，天空中的巨大煙火腳印就是他的傑作。從1990年代《萬里長城延長一萬米》《有蘑菇雲的世紀》，再到近年的《九級浪》《天梯》和無數火藥畫和裝置、行為作品……蔡國強在全球當代藝術界都享有盛譽。

蔡國強有兩個女兒，中國的藝術媒體對大女兒文悠更熟悉，但對於18歲的小女兒文浩，外界此前並沒有太多了解。事實上，孩提時代的文浩經常跟隨父親去到各處藝術現場耳濡目染，甚至7歲時就參與過父親的創作。

蔡家幺女初長成

站在一群來自全球各地的貴族、名門之後中，蔡文浩顯得絲毫不怯場。從小在紐約長大的她，能自然而然地和有着不同膚色、不同口音的同齡人打成一片。價格不菲的高定禮服，是巴黎名媛舞會的「入場門檻」之一。蔡文浩的連衣裙來自荷蘭女服裝設計師Iris van Herpen，後者最擅長的就是將時尚和藝術完美結合，非常符合文浩的藝術世家人設。蔡國強、吳紅虹夫婦倆也陪伴女兒盛裝出席。文浩和父親相挽共舞一曲，氣氛十分温馨。

以即將成年的女孩為主角的名媛舞會，最早起源於18世紀英國宮廷的夏洛特女王舞會。1992年，法國女性活動家奧菲利亞勒魯阿重啟這一盛事，每年邀請20名少女參加，摒棄貴族禮儀，展示高定服飾的同時為慈善事業做貢獻，成了如今的巴黎名媛慈善舞會。在近20年中，貝聿銘的孫女佩內洛普、舞蹈藝術家於航、賭王女兒何超欣、華為公主姚安娜、李連杰女兒Jane等華人名門之後，都曾在這裏亮相。由於疫情停辦兩屆後，今年也是巴黎名媛舞會重開的一年，迎來了谷愛凌和蔡文浩兩位華人女孩。

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父輩的旗幟

如果你看過蔡國強的紀錄片《天梯》的話，可能會對這一幕有印象：這是2015年，蔡國強在紐約蘇豪區的家裏，和女兒打羽毛球，非常典型的中式家庭運動。畫面中這位皮膚黝黑的小女孩，就是11歲的蔡文浩。

蔡國強年輕時生活漂泊，80年代從家鄉泉州來到上海，在上戲學舞台美術，畢業後去了日本東京揚名立萬，成了當年相當轟動的旅日中國藝術家。直到1995年，和妻子大女兒一起搬到了美國紐約，生活才算真正安定下來。小女兒蔡文浩在紐約出生長大，也有很好的藝術天分，爸爸的工作環境給了她先天的視野優勢。蔡國強會帶着她滿世界跑，看着自己創作，甚至讓她參與創作。2011年在烏克蘭頓涅茨克籌辦個展「 1040 M Underground 」時，7歲的文浩畫了一張煤礦工人的素描，蔡國強將它等比放大，撒上火藥點燃，做成了火藥畫。

在2017年和我們的一次對話中，蔡國強詳細聊過女兒對於自己的意義，「我現在六十歲了，從孩子身上，能看到我作為嬰兒的時候，那個童年少年時候自己的很多影子。」文浩睡覺前，爸爸總會給他講故事，一個主人公的故事可以連續講5年。「她13歲的時候，我就發現故事愈來愈難講，因為不能隨便編。以前都是問她昨天講到哪裏了，然後我就邊聽邊編起來了。」

發現故事講不下去了，蔡國強換了個路子，每天睡前給蔡文浩講一句有意思的話，其中就摻雜了不少「私貨」。有一天晚上講「平衡」，你學習那麼努力，但也要注意平衡；第二天給她講不完美的價值，好的藝術家都是不完美的；到了第三天話鋒一轉，「這個平衡和不完美其實又是矛盾的」……愈説愈深，女兒卻聽得很起勁。

蔡國強説，小女兒從小就認準了自己會當畫家，自己一開始卻有些擔憂，因為很怕她是不是作為自己的女兒有「使命感」，這樣對她不好。「她強調説：這是我自己要做的，我就知道我會畫畫。今年（2017）她拿了他們學校的藝術獎，她其他科目，科學、數學、英語都很優秀，但可能還是畫畫更好一些吧。」

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姐姐文悠和妹妹文浩

在去年帶着大女兒蔡文悠一起參加浦東美術館開幕活動時，蔡國強就説，自己這個家族好像就繞不開藝術。小時候坐在爸爸的膝蓋上，看他在火柴盒上畫畫，這是蔡國強的藝術啟蒙。大女兒蔡文悠從小跟着她耳濡目染，乾脆繼續紮根。到了小女兒文浩長大成人時，似乎又要面對這個問題。文悠比妹妹大13歲，童年生活地點也比妹妹「國際化」得多。出生在日本，小時候説日語，後來跟着父母搬到了美國。

文悠曾將2006年至2018年間拍攝的人照片集結成冊，辦了一場《蛇拍的雞、虎、羊》展覽：屬蛇的文悠，用鏡頭記錄屬羊的妹妹、屬虎的媽媽、屬雞的爸爸，在12年裏的變化。妹妹文浩3歲時，文悠拍攝了她的第一張照片，照片衝出來後發現妹妹特別上鏡。今後許多年裏，爸媽出門工作時，都是文悠負責照顧妹妹，順便給她拍了許多照片。「她自由，充滿表演慾，很歡樂。妹妹成了我的最佳繆斯，而且免費。」

如今，姐姐鏡頭中的那個小女孩已經長大成人。蔡文浩穿上華貴的禮服，站在了巴黎的貴族社交舞台中央。她是否能夠真正延續父輩的藝術之路？年輕的蔡文浩可能並不用急着尋找答案。