你猜他多少歲？青年奪球賽MVP被質疑超齡　媽媽爆笑稱沒報細數

近日美國一名年僅12歲的美式足球員的照片，日前拿下美式足球青年錦標賽MVP獎，在網絡上引發熱烈討論。



從照片中可見，這名男子長相十分老成，手臂上有紋身，還留着濃密小鬍子，乍看之下完全不像12歲的孩子，不過他的媽媽出面表示，「我的寶貝真的是12歲啦！」，讓大票網民跌破眼鏡。

別以貌取人，這孩子可真的只得12歲啊！（按圖了解）

+ 2

據《紐約郵報》報道，美國佛州上周末舉行全美少年美式足球錦標賽，由德州的達拉斯龍之精英學院（Dallas Dragons Elite Academy）奪冠，其中MVP則是由12歲的少年強生（Jeremiah Johnson）拿下。不過，強生發布在個人IG上抱着獎盃的照片，瞬間在網上瘋傳，引發熱烈討論，許多網民對他的真實年齡感到質疑。

從照片中可見，強生手拿獎盃，配上魁梧的身材、超齡的山羊鬍以及成熟的紋身，外表看起來根本不像12歲的孩子，引起大批網民質疑，「這是他爸冒名來打吧」、「我是個大學生，但我還沒有強生成熟」、「等等，12歲？太誇張了」，話題持續在網絡上延燒，連強生的媽媽本人都不得不出面解釋，「我的寶貝真的只有12歲啦，紋身只是貼紙，但鬍子的確是真的」。

相關文章：哥倫比亞青年擁生意頭腦 靠「賣空氣」闖出一片天 3日賣出300瓶

+ 19

延伸閱讀：

薔薔不改嗆辣！ 世足聲播笑談帥哥猛男球員贏面大

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】