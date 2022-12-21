Wednesday︱大熱劇背後鬼才漫畫家　Charles Addams「熱愛」墳場

Netflix新劇《星期三》（Wednesday）全球熱播，按觀眾累積觀看時數，目前已是Netflix歷來第二受歡迎的英語劇集。性格黑暗、牙尖嘴利的毒舌女主角「星期三」得到無數觀眾喜愛，背後還少不了這個角色的創作者——《愛登士家庭》漫畫家亞當斯（Charles Addams），這位鬼才的性格也是非常獨特，尤其是他對墳場的「熱愛」。



《星期三》是美國經典劇《愛登士家庭》（Addams Family）的衍生劇，《愛登士家庭》內的媽媽Morticia、爸爸Gomez、兒子Pugsley與女兒Wednesday在新劇內通通現身，主角正是女兒Wednesday，講述她入讀奈落學院（Nevermore）的故事。

《愛登士家庭》衍生劇掀全球熱潮

據Netflix在12月14日公布，《星期三》的首28天觀眾累積觀看時數已達到10.22億小時，在英語劇類別排行第二，僅次於《怪奇物語》第4季。

《星期三》不單是劇內角色的歌德風造型成為話題，女主角星期三（Jenna Ortega飾演）在第4集的一幕「魔性舞蹈」場面更是經典，引來Lady Gaga等名人爭相拍片模仿。

▼《星期三》：引來無數人模仿的經典舞蹈片段▼

熱愛「墳場」的Charles Addams

《星期三》的成功既歸功於導演添布頓（Tim Burton），也少不了創作此角色的《愛登士家庭》作者、已故漫畫家亞當斯（Charles Addams）。

無論是《愛登士家庭》或衍生劇《星期三》，內容都充滿黑色幽默，氣氛黑暗，但1912年生於美國的亞當斯曾講述自己的童年並不黑暗，「如果我有一個可怕的童年——被鎖在一張鐵床上、每天被擲一罐狗糧罐頭，也許會更有趣。 但我正是那些擁有快樂童年但又奇怪的人。」

早在8歲時，亞當斯就愛潛入到社區內一間廢棄的維多利亞式大宅探索，又會在牆上畫很多骷髏骨，他後來表示「我一直意識到在那些維多利亞式外牆背後有着險惡的家庭狀況。」

他對墓地更是迷戀，喜歡探訪附近的長老會墓地（Presbyterian Cemetery），他20多歲時向女友所寫的信件中，曾寫道「我想我們對墓地的共同愛好，是我愛你的眾多原因之一」。在後來他創作的《愛登士家庭》中，角色居住的大宅也是在墓地旁。1980年，亞當斯與第三任妻子結婚時，兩人所選的婚禮場地不是教堂，而是一個寵物墓地，兩人更是穿黑衣。

在現實中，父親正是鼓勵亞當斯畫畫的人，亞當斯開始為校報畫漫畫，到之後再到藝術學院學習。亞當斯畢業後的第一份工作，就是在雜誌《真正偵探》（True Detective）的版面設計部，負責處理雜誌中出現的屍體照片，去除當中的血跡。

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亞當斯定期向《紐約客》（The New Yorker）投稿，此也成為了《愛登士家庭》作品的舞台，自1938年後，《愛登士家庭》得到愈來愈多關注，至60年代，更慢慢延伸至其他媒體，包括在1964年拍成電視劇，亞當斯的名氣也因此更大。

就算在1988年亞當斯逝世後，《愛登士家庭》的系列作品繼續推出，包括1991年的再版電視劇。亞當斯死後也不是舉行傳統的葬禮，按照他的意願，其妻子在紐約公共圖書館舉行了250人的派對，那天她也沒有穿上黑色衣服，而是白衣。

Netflix新劇：曾在90年代版《愛登士家庭》電視劇飾演Wednesday的女星Christina Ricci，在新劇《星期三》飾演奈落學院的老師（劇照）

《愛登士家庭》的魅力

《愛登士家庭》在過去多年出現於漫畫、電視劇、電子遊戲等，到目前仍然是流行文化的一部份。

曾在60年代《愛登士家庭》電視劇飾演爸爸Gomez一角的男演員阿斯廷（John Astin）便曾講述這作品的魅力所在：「幾乎難以形容，只能說這是亞當斯。它們（作品）暗示了暴力，但並不暴力。它們以某種方式允許一個人釋放帶攻擊性的情緒，而不會感到內疚。」