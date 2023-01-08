美國言情小說作家「逝死2年多」死而復生？朋友擁躉驚覺受騙勁嬲

美國獨立言情小說女作家米欽（Susan Meachen）的女兒2020年9月在Facebook透露母親自殺，豈料米欽最近突然「復活」，在社交媒體上宣布自己還活着，很多人感覺被她騙了。



英國廣播公司（BBC）稱米欽的死訊傳出後，由她2019一手創立的網上社群開始傳出她是遭到欺凌才會想不開。粉絲在她逝世2周年時舉辦籌款和書籍拍賣來紀念她。

自稱是米欽女兒的用戶，則使用米欽Facebook徵求作家幫忙完成母親最後1本小說，同時也宣傳母親的其他作品。當時不少人都覺得有點怪，因米欽經常出現的拼寫錯誤，在其女的發文也出現，例如supposed to會寫成post to。

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如今米欽跳出來證明自己沒死，社群會員才驚覺一切都有跡可尋，並懷疑所謂的「米欽女兒」就是米欽本人。大家這些年來都被她騙了。

名為科爾（Samantha A. Cole）的獨立作家也曾為米欽之死心碎，如今則認為事件摧毀這個安全又帶來支持的社群。她認為她與米欽是朋友，但在得悉真相後氣得「冒煙」。

科爾將她與米欽的私訊內容公開：

米欽在私訊中解釋，自己在醫院中為生命奮戰時，她的家人宣布她自殺了：

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米欽在社交媒體發文，將「假死」消息公布一事歸咎於她的家人，稱他們是在她入院時這麼做，他們是為自己好。她稱自己在精神科醫生和治療師的協助下來到更好的狀態，希望能夠再次寫作。

儘管米欽已發文解釋，以及她只想藉着澄清而「重新掌控自己的人生」，她的「假死」令很多人不滿，要求退回之前的捐款。社群中一位名為亞當斯（Candace Adams）作者已報警，指米欽涉及詐欺。

亞當斯稱米欽當年可能覺得她死後其作品會得到關注，於是選擇假造自己的死訊，如今她又覺得「復活」後會引起哄動，令她的書會變得暢銷，於是決定「重返人間」