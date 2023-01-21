迷信偏方惹禍！長輩硬餵初生嬰飲用草藥　搞至肺部感染最終病逝

所謂盡信書不如無書，凡事都有參考的討論空間，但倘若過度執着的崇信特定東西，就會造成反效果。馬來西亞一名媽媽淚訴家中長輩將偏方草藥汁強行餵給家中的新生兒，導致後者最終因感染症狀病逝。



長輩的迷信，讓家中的喜慶事變成憾事：（按圖了解）

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根據《星洲網》報道，這起悲劇事故發生在馬來西亞雪莪蘭州（Selangor）的八打靈再也（Petaling Jaya），一名母親崩潰透露家中新生兒的死訊，但竟然發現是被家中長輩的無知害死；原來是向來篤信傳統偏方的家人強行給出生僅54天的嬰兒餵食草藥汁，最終導致悲劇的發生。

媽媽心碎回憶表示，當時小孩喝下四棱豆葉汁混合薑米茶的草藥後，馬上就出現了呼吸急促的症狀，當時由於發現孩子已經快要窒息，準備帶小孩去醫院的她還被家人阻止，固執的表示「繼續喝偏方」就能改善不適症狀。雖然最後媽媽仍不顧阻攔將孩子送醫，仍因為錯過黃金治療時間發生憾事。

將嬰兒送往醫院後，醫生發現新生兒除了呼吸急促、窒息症狀之外，還有嚴重的肺部感染症狀，只能無奈宣告孩子已經回天乏術；消息傳出後，家中長輩的離譜行徑也引起大批網友撻伐，紛紛感嘆道「無知」真的是最可怕的一件事情。

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