闊別3年各地唐人街再舉辦農曆新年慶祝活動　象徵疫後復蘇新一年

日本橫濱唐人街將在1月22日，即大年初一舉行年度的農曆新年活動。這是橫濱唐人街每年例行盛大慶祝，但因疫情關係暫停了3年。除了日本外，各地的唐人街亦準備在明天大年初一舉行慶祝活動，舞龍舞獅。



橫濱唐人街春節活動，將預定由22日起一連兩周至2月5日舉行。21日晚上會在媽祖廟舉行倒數及慶祝儀式，年初一下午起會舉行燒爆竹及舞龍舞獅活動。每天都會有各種慶祝環節，好不熱鬧。

由於中國人旅客大都未能去日本旅行關係，今年的慶祝活動吸引對象都是當地的日本人。人數雖然可能少一點，但唐人街新年慶賀已3年沒有舉行，不少人都對此充滿期待。

圖為橫濱唐人街，在街道上已拉起了燈籠吊飾，為慶祝活動做準備。（Youtube截圖）

充滿期待的不只在日本，在加拿大的溫哥華也是。溫哥華唐人街也迎來他們闊別3年的第48屆唐人街春節大遊行。大遊行原是當地每年一度的重大傳統節目，但同樣在新冠疫情下停辦，直到今年再度舉行。

溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）在記者會上表示，2023年的農曆新年象徵着新的開始和希望，希望每個人都能參加這個盛大的活動。

除了是象徵希望，農曆新年活動也象徵着生活的回復正常。倫敦唐人街的春節活動就希望能為當地沈寂多時的商舖帶來生意，這不僅是吸引當地英國人，商舖還希望吸引闊別多年的外國遊客。然而由於相比其他歐洲各國英國唐人街並沒有免稅店，吸引力可能不足。

有商戶表示，若能讓中國的遊客回歸是最好的，因為他們是最闊綽的客人。不過由於中國從剛開放，對外旅遊團未能及時復辦，中國遊客最快也要數個月才能回歸。各地的農曆新年商業活動相信還要到2024年才能真正復常，但至少2023年有了希望。