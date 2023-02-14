14歲少女失蹤1年半　竟藏身家中衣櫃更懷孕5個月　母親涉嫌被逮捕

美國伊利諾州（Illinois）一名14歲少女，2021年遭寄養家庭通報失蹤，至今超過1年半仍未找到人。不過，當地警方近日接獲有人報案，發現到少女蹤跡，她在密歇根州（Michigan）一間民宅的衣櫥內被發現，而且已經懷有5個月身孕，被找到時整個人飽受驚嚇，警方懷疑少女生母涉有重嫌，目前已將人逮捕並提起訴訟。



根據包括美國廣播公司第7頻道（ABC 7）在內外媒報道，早在2021年時，伊利諾伊州聖克萊爾縣（St. Clair County）警方接獲民眾報案，指稱一名14歲少女，無故逃離寄養家庭，遭對方通報失蹤。警方介入調查，持續1年半時間，卻未找到少女蹤跡，直到今年2月7日，案情終於有了一線曙光。

有民眾報案，少女藏身在密歇根州休倫港市（Port Huron）一棟民宅內，警方立刻持搜索票前往民宅調查，果真在一處衣櫃內發現少女。據警員沃森（Robert Watson）透露，少女被發現時，她很害怕，整個情緒崩潰不斷哭吼。隨後警員立刻將少女送醫進行檢查，發現她竟懷有4至5個月身孕。

警方表示，目前還不清楚孩子父親是誰；此外，警方也懷疑少女生母涉有重嫌，她在女兒逃離寄養家庭後找到人，接着就不斷帶着少女搬家隱匿行蹤，目前警方將她以綁架罪送辦，至於少女目前則回到親生父親身邊，詳細案情仍有待進一步調查釐清。

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