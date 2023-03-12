奧斯卡典禮會場遇加州暴雨　小金人恐成落湯雞全程獲這樣保護

國際影壇盛事奧斯卡頒獎典禮，將在香港時間周一早上八點登場，但最近冬季暴雨強襲加州典禮會場，場地佈置到一半，紅毯區竟然淹起水，小金人也成落湯雞，奧斯卡甚至還和熱門神劇撞期，收視肉搏戰上，專家表示，奧斯卡直播很可能會慘輸。



滾滾洪水將房子包圍，暴雨強襲美國北加州，道路全成汪洋，一棟棟住宅有如孤島面臨滅頂災。

+ 11

北加州主要橋梁被大水沖出大洞，工作人員趕忙搶修，極端暴雨甚至波及，位在加州南部洛杉磯，即將到來的國際影壇盛事，奧斯卡頒獎典禮。

奧斯卡頒獎典禮籌備製作人Joe Lewis：「週日預計是晴天，今天和明天如預期下雨但不大，這讓我們有機會能測試，當然我們也有雨備。」

場布到一半，外面下大雨，紅毯區竟然也下起雨，工作人員趕緊將小金人蓋上塑膠布，原來搭起的帳篷破了個大洞，鋪上防水布時，早已淹成一片，人員不斷用刮水刀把水往外推出，只希望淹水別來攪局，但奧斯卡要面對困境可不只這樁。

熱門美劇《最後生還者》（The Last of Us）從年初至今成為最受全球歡迎熱門神劇，就連特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）都愛看，周日晚間9點播出本季最後一集，奧斯卡正好在晚間8點開播。

雪城大學媒體學者Robert Thompson表示「奧斯卡顯然損失更多，因為奧斯卡是直播，直播觀看才算收視率，先前《星聲夢裏人》（La La Land）出現頒獎失誤，韋史密夫（Will Smith，威爾史密斯）搧巴掌，觀眾都隔天上網看這些都不算。」

分析指出，撞期熱門神劇的奧斯卡，在收視肉搏戰上，恐怕只會慘輸。

【相關圖輯】奧斯卡2023八套必睇電影 《奇異女俠玩救宇宙》以外還有這些（點圖放大閱讀）：

+ 19

延伸閱讀：

「媽的多重宇宙」挑戰小金人 創意源自台灣媽媽

【本文獲「TVBS」授權轉載。】