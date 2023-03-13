楊紫瓊奪奧斯卡影后吐氣揚眉　馬來西亞過江龍還有她們

馬來西亞華裔女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）成為奧斯卡（Oscars）首位亞裔影后後表示「多謝香港電影」。除楊紫瓊外，這些來自馬來西亞的「過江龍」也包括知名設計師Jimmy Choo、大導演蔡明亮等。



楊紫瓊在台上發表得獎感言時表示：「多謝香港電影，讓我站在這個巨人的肩膊上。」

她亦對世界上的亞裔群眾表示獎項的重要性：「為所有世界上看似我的男孩與女孩，這是希望與無限可能的燈塔。」

楊紫瓊主演的大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once），由2022年上映以來不僅票房大賣，也經已在全球各地大大小小的頒獎禮上狂掃殊榮。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得金球奬喜劇或音樂類電影最佳女主角（電影劇照）

馬來西亞確有大量在外地成名的過江龍，甚至由於他們當中多人都是「語言天才」，能說極流利英文、普通話、廣東話、福建話，有時候會讓外界誤以為他們來自其他地方。

事實上，這些名人都來自馬來西亞：

設計師Jimmy Choo

周仰傑（Jimmy Choo）是知名的馬來西亞華裔設計師，1948年出生於檳城，從小跟任職鞋匠的父親一起做鞋賺錢，他長大後到英國留學，並在當地發展製鞋事業，更獲得已故威爾斯王妃戴安娜的賞識，鞋店事業精精日上，在成名後，他獲封為馬來西亞拿督。

國際知名設計師周仰傑（Jimmy Choo）2006年在倫敦出席活動（Getty）

導演蔡明亮

在台灣成名的蔡明亮，1957年生於馬來西亞古晉，至成年後到台灣留學，再成為電影導演，他曾執導《你那邊幾點》、《天邊一朵雲》等作品，在歐洲影展取得多個重要獎項，包括《愛情萬歲》獲得威尼斯電影節金獅獎、《河流》獲得柏林影展評審團大獎銀熊獎等。

來自馬來西亞的蔡明亮在台灣成名（Getty）

藝人林明禎

林明禎1990年在馬來西亞檳城出生，長大後先後到台灣、香港發展，出演電影《飯戲攻心》、《一秒拳王》等。

藝人廖子妤

演員廖子妤出生於馬來西亞柔佛，在大馬修讀大學，2012年到香港發展，出演多部影視作品，包括電影《骨妹》、《梅艷芳》、《智齒》等，並憑《梅艷芳》一片在2022年獲得香港電影金像獎最佳女配角獎。

藝人朱咪咪

香港人熟悉的朱咪咪1954年生於馬來西亞霹靂州怡保，10多歲時曾到新加坡發展，之後再到香港開展事業，拍攝眾多電視劇與電影，她也曾出演馬來西亞電影《撞鬼》。

來自馬來西亞的藝人朱咪咪（FB圖片）

歌手巫啟賢

演唱《心酸的情歌》知名的歌手巫啟賢生於馬來西亞金寶，他曾到多個地方包括新加坡、台灣、香港發展。

導演溫子仁

溫子仁1977年生於馬來西亞古晉，兒時隨家人移民澳洲，成年後到荷里活發展，他曾執導《恐懼鬥室》、《狂野時速7》、《水行俠》等國際知名作品。

導演溫子仁（前）生於馬來西亞（《惡煞》劇照）

媽咪麵創辦人馮振軒

馮振軒是在馬來西亞本土打出一片天的商人，他1971年在馬來西亞創立公司，多年來業務不斷壯大，打出國際，至今媽咪麵是在全球多地暢銷的知名食品。

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▼圖輯：更多在外地知名的馬來西亞人，包括知名企業家郭鶴年等人▼

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