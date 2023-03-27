俄烏戰爭｜日本大學生Cosplay澤倫斯基形神俱似爆紅　烏官派Like

3月是日本的畢業季，京都大學24日舉辦了畢業典禮，許多畢業生依照傳統cosplay入場。



其中一名男子裝扮成烏克蘭澤連斯基，遭到媒體大肆報導後受到矚目，就連烏克蘭內務部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko），也在Twitter分享他的照片，並祝賀他畢業。

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日本京都大學提倡的理念就是「自由的學風」，其中最具象徵性的代表活動，就是他們的cosplay畢業典禮。

在日本，畢業生出席畢業典禮時，必須穿正式套裝，但京都大學卻允許學生cosplay入場，這是他們自80年代以來的傳統。

隨着日本在疫情後迎來首個不需戴口罩的畢業季，京都大學今（2023）年的畢業典禮有不少學生精心裝扮，其中一名男同學留着絡腮鬍、穿着深卡其色T恤，衣服上還有烏克蘭國徽。

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他在接受訪問時指出，他在裝扮烏克蘭總統澤連斯基，因為他12月開始蓄鬍後，許多人稱他們兩人長得很像，他也稱讚澤連斯基是近日最有男子氣概的男人。

他受訪的影片播出後在網上瘋傳，甚至連烏克蘭內務部長顧問格拉先科也在Twitter上引用他的照片，詢問他的名字。

格拉先科感謝他支持烏克蘭，對於有日本和日本人民相挺感到榮幸，並祝賀他畢業後一切順利，許多烏克蘭民眾也湧入該學生的Twitter獻上感謝與祝福。

這名在Twitter上一夕爆組的學生則在Twitter稱讚烏克蘭的士兵和人民，與澤連斯基一樣勇敢。雖然他現在只能靠捐款給予支援，但希望將來能夠協助烏克蘭重建。

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