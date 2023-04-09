食完飯「用過紙巾」不能放碗裡？日拉麵店公告引發網友激烈論戰

在餐廳吃完飯之後，你會隨手把用過的衛生紙放入碗盤中，還是直接放在桌上讓店家收拾呢？日本栃木縣宇都宮市的人氣拉麵店「家系拉麵Tatsuya」日前在Twitter（推特）PO出相片發文表示，最近許多客人在店裡吃完丼飯後，會把用過的衛生紙扔在碗裡，「因為碗是公用物品，希望大家以後不要再這麼做」。公告一出，馬上引發網友激烈論戰，有部分網友支持店家，但也有人認為這種要求並不合理。



「家系拉麵Tatsuya」本月4日在Twitter發文，PO出一張客人將用過的衛生紙揉成一團、放在丼飯碗內的照片，「最近這種案例很多……您在家吃飯的時候也會把衛生紙丟在碗裡嗎？吃完飯之後不把衛生紙丟垃圾桶，交給太太去丟是嗎？因為碗是共用的物品，希望大家以後不要再這麼做了。」店家更強調，如果這種狀況不改善，以後可能就不再提供衛生紙給客人了。

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這則貼文獲得許多網友關注討論，有人支持店家，認為這種事件只是少數個案，「如果是Tatsuya粉應該都知道該怎麼做。這只是少數比較沒道德的奧客（難頂客人）。」然而許多人並不認同店家的說法；有網友提出意見，在一時之間找不到垃圾筒的時候，就會把衛生紙放到容器中，「與其把衛生紙留在桌上，放到碗裡才比較方便收拾。這麼做也是出於好意啊。」

還有人認為，正是因為不想把自己的口、鼻碰過的衛生紙直接放在桌上讓店員來收拾，所以才會丟進碗裡，「明明有可能只是客人的善意之舉，卻被店家解讀成充滿惡意的舉動，真是感到很遺憾」、「如果是美食街就算了，但如果是第一次去的餐廳，還要特地找垃圾桶把衛生紙丟掉，我可沒聽說過這種文化欸。」

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有實際在餐飲店打工過的網友表示，無法理解店家的公告，「如果客人幫忙把衛生紙放到盤子或碗裡，會方便很多。擺在桌面上，還得多一個步驟去收拾，不是很麻煩嗎？」

此外，還有喜愛拉麵的Youtuber對此提出看法；如果把衛生紙放到剩下很多湯汁的碗裡，確實會比較麻煩，但該店家PO出的照片是沒有什麼湯汁的丼飯飯碗，「這種情況下，把衛生紙放進去，也不算是什麼欠缺常識的舉動吧。」

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