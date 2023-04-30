英國凱特王妃遇上「可愛小劫匪」寶寶抓緊貴價手袋不放全場爆笑

英王查理斯三世5月6日登基，他與王后卡米在典禮舉行前的週末做最後準備。王儲威廉和王妃凱特則繼續履行公職。兩人訪問威爾斯時，一名1歲男童看來對她的鱷魚紋手袋很感興趣，將它拿上手把玩不歸還，有趣的模樣逗笑全場。



凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）這趟隨丈夫威廉王子（William, Prince of Wales）訪問威爾斯，所到之處民眾夾道歡迎。兩人全沒架子，表現極親和力。

凱特站在欄柵旁與民眾聊天，其中一位年紀小小看來就很「識貨」的幼童抓住凱特的手袋「愛不釋手」，他身旁媽媽面露無奈表情並說：「我們把這個還給人家。」

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媽媽一直又哄又勸，寶寶就是不放手。凱特看來毫不在意，而且與眾人一起哈哈大笑。

不久寶寶看來留意到手袋的提帶，甚至想張口咬下去。這位婦女尷尬地笑着說：「不要吃這個手袋喔！」

寶寶後來對它看來是玩膩了，手一甩差點把手袋丟下去，讓媽媽緊張得冷汗直冒。雖然凱特打扮向以「貼地」與環保著稱，但這它的要價也不便宜，相當於6,635港元。

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