男生噴屁味噴霧肇禍　美國高校大疏散6人送院　噁心惡臭連日不散

美國一名高中生上週在學校內噴灑「超濃縮屁味噴劑」，原本只是想當成惡作劇，沒想到噴霧的威力太強，竟然把6名同學臭到送醫院，還讓消防人員出動機械偵查是否為氣體外洩。



該名學生則是等到事發3天後，才向校方坦承一切都是惡作劇惹禍。

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根據《紐約郵報》報道，這起事件發生在美國德州當地時間3日，位於蒙哥馬利郡的卡尼溪高中（Caney Creek High School）校園內突然出現一股濃烈惡臭味，校方接獲學生反應後火速疏散校園，還請來消防人員動用氣體偵測設備搜查整棟建築物，但都找不到有氣體外泄的跡象。

報導指出，雖然這股恐怖惡臭直到隔天都還揮之不去，但學生們依舊照常返校上課，結果有多達6名學生因出現頭痛症狀送醫住院，另外有至少8人通報身體不適。

儘管消防人員再度確認校園內的空氣品質達到安全標準，但學校仍決定暫時停課。

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最終，卡尼溪消防部門於5日在臉書上發文，證實有一名學生承認他帶了一罐「屁味噴霧」到學校。根據美國電商平台亞馬遜（Amazon）網頁上的說法，這罐噴霧可以製造出「一種類似於真正的大便和嘔吐的氣味」，還標榜「安全有趣」，沒想到實際使用竟然會把人臭到送醫。

學校管理人員推測，這名惡作劇的學生可能還有共犯，目前校方已經和學區及地方檢察官合作，將參考學生行為準則和德州法律來處理這起惡作劇事件。

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