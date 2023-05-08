男生噴屁味噴霧肇禍 美國高校大疏散6人送院 噁心惡臭連日不散
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
美國一名高中生上週在學校內噴灑「超濃縮屁味噴劑」，原本只是想當成惡作劇，沒想到噴霧的威力太強，竟然把6名同學臭到送醫院，還讓消防人員出動機械偵查是否為氣體外洩。
該名學生則是等到事發3天後，才向校方坦承一切都是惡作劇惹禍。
全校緊急疏散 多輛消防車到場救援（點擊放大瀏覽）：
+5
根據《紐約郵報》報道，這起事件發生在美國德州當地時間3日，位於蒙哥馬利郡的卡尼溪高中（Caney Creek High School）校園內突然出現一股濃烈惡臭味，校方接獲學生反應後火速疏散校園，還請來消防人員動用氣體偵測設備搜查整棟建築物，但都找不到有氣體外泄的跡象。
報導指出，雖然這股恐怖惡臭直到隔天都還揮之不去，但學生們依舊照常返校上課，結果有多達6名學生因出現頭痛症狀送醫住院，另外有至少8人通報身體不適。
儘管消防人員再度確認校園內的空氣品質達到安全標準，但學校仍決定暫時停課。
【延伸閱讀】日本驚現「扑頭黨」 頑童拿玩具槌仔隨機攻擊路人 婆婆也不放過（點擊放大瀏覽）：
+20
最終，卡尼溪消防部門於5日在臉書上發文，證實有一名學生承認他帶了一罐「屁味噴霧」到學校。根據美國電商平台亞馬遜（Amazon）網頁上的說法，這罐噴霧可以製造出「一種類似於真正的大便和嘔吐的氣味」，還標榜「安全有趣」，沒想到實際使用竟然會把人臭到送醫。
學校管理人員推測，這名惡作劇的學生可能還有共犯，目前校方已經和學區及地方檢察官合作，將參考學生行為準則和德州法律來處理這起惡作劇事件。
馬來西亞12歲童星片場遭頑童抽椅子重摔 雙腿麻痹兼尿失禁日本律師揭「壽司郎頑童」或不用賠$$$ 現眼報令他更難受【新冠肺炎】確診頑童「大便塗牆」或是澳洲1,600人感染「元兇」警察第一視角：8槍終結美國校園槍擊案 隨身Cam影片曝驚險過程24歲教師情迷15歲校園小鮮肉 狂發3千則訊息 內容大膽露骨美校園槍擊案15歲少年「為成名」槍殺同學 入獄即提出這駭人要求
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】