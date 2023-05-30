日本昆蟲館新招吸客 遊客想餵龜 猛男館長徒手助你「捏爆」蘋果
撰文：聯合新聞網
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日本一家爬蟲類館為行銷出奇招，只要花500日圓（約港幣28元），年輕壯碩的館長就會現身「徒手捏爆蘋果」給你看，奇特表演在Twitter上爆紅，館長也透露，他還能手刀劈西瓜、甚至用「一根手指」劈西瓜。
這位猛男館長說不定才是這昆蟲館的台柱吧！（按圖了解）
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日本埼玉縣的深谷爬蟲類館近日推出新服務「捏爆蘋果」，從其Twitter照片可看到桌子上擺了幾顆新鮮嫩紅的蘋果，公告只要花500日圓點這項服務，館長就會在你面前表演單手捏爆蘋果，而碎裂的蘋果也不浪費，可以餵給陸龜食用。
服務推出後引發熱議，短短3日館長「爆蘋」影片觀看數就逼近140萬，網民紛紛表示：
．「不是館長是猩猩吧」
．「還以為是猛男酒吧沒想到是爬蟲類館？」
．「這握力超過70公斤吧」
．「比起陸龜我更想看館長」
．「笑容爽朗到有點可怕」
事實上，單手捏爆蘋果不是館長唯一一項「肉體派表演」，若是花4000日圓（約港幣222元），館長就會表演「手刀劈西瓜」，同樣的，劈開的西瓜也會成為陸龜口糧，不過這項表演每周僅限1次。
據《togetter》報道，館長也透露這些表演的由來。他表示自己愛好重訓，大學時期又參加了空手道社，與朋友一起吃西瓜時就常被要求徒手劈西瓜，後來經營YouTube頻道，也曾拍攝用手刀劈開西瓜餵烏龜，成為當時熱門話題，因此便將劈西瓜列入爬蟲館項目中。此外，他的手指也經過特別訓練，能一指戳爆西瓜。
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