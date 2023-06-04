英國102歲人瑞談長壽秘訣：雪利酒＋朱克力＋優質性生活

幸福且長壽的秘訣是什麼？國外一名102歲的老婦人誠實回答：「保持愉快的性生活！」



該名老婦人日前迎來102歲生日，由於丈夫早已離世，她獨自住進護理中心。

即使高齡卻無法阻止她熱愛甜食和喝酒，她興奮的說：「無法相信至今已活到102歲。」

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根據外媒《每日郵報》報道，來自英國的潔克曼（Joyce Jackman），在本月9日慶祝了102歲生日，並分享自己活了一個多世紀的秘訣，除了愛吃巧克力以及喝白葡萄所釀的雪利酒之外，關鍵在於擁有優質的性生活。

而潔克曼生日當天，她的家人也和護士們安排一場驚喜，只見潔克曼身後掛上大大的「102」數字氣球，手上還捧著最愛的巧克力蛋糕，笑得合不攏嘴，甚至不願這天太快結束，「我度過了美好的一天」。

報道中還提到，其實潔克曼的人生經歷相當豐富，曾在二戰期間加入英國皇家空軍擔任廚師的她，早年為一家糖果店員工，隨後於1945年、也就是戰爭結束之年，嫁給青梅竹馬特倫斯（Terence Jackman）。

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雖然潔克曼這一生未有子嗣，但卻非常喜歡跟鄰居孩子玩，年紀增長後選擇入住護理中心，並透過填字遊戲和看報紙，來讓自己的腦袋保持清晰。

此外，護理中心院長喬安（Joanne Rix）強調，潔克曼為護理中心最歡迎人物，高齡無法阻擋她的樂觀，並總是以奇妙的幽默感以及人生觀逗笑大家。

喬安最後指出：「能夠成為潔克曼生活的一部分，她慶祝102歲生日，真的備感榮幸。」

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