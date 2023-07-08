Taylor Swift全球開騷　Swifties為撲飛去到「天涯海角」

樂壇天后Taylor Swift的美國巡唱在8月結束後，就會轉到拉丁美洲、亞洲、澳洲及歐洲巡迴演出。在巡唱的其中一站新加坡，發售門票的消息傳出後，就惹來大批Swifties（Taylor Swift歌迷）的撲飛潮，甚至有鄰國印尼的民眾表明屆時前往新加坡觀看。

Taylor Swift的吸引力沒法擋，事實上，有統計顯示，她在美國開騷期間，Swifties在各方面的花費料為當地經濟進帳46億美元。因此她明年的全球多場巡唱，或是各國阻止經濟衰退的重要功臣。



《財富》（Fortune）雜誌6月引用市場研究公司QuestionPro的統計報告，顯示美國的Swifties在門票、酒店住宿、服飾等方面平均花費1,300美元以上。她在3月於拉斯維加斯（Las Vegas）開騷時，當地的旅遊業升至疫情前的水平；而在其他城市舉行巡唱期間，酒店及食肆的預約率都有明顯上升，例如在芝加哥的兩場演唱會舉行時，市內每晚有44,383間酒店房間租出，入住率高達96.8%，創下新高。

↓演唱會票7月7日中午開售，Swifties（Taylor Swift粉絲）排長龍輪候↓

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話回明年的巡唱方面，門票雖然剛開售，但已經可以看到她對當地經濟的影響，以新加坡為例，有銀行為信用卡用戶提供預售計劃，結果吸引超過100萬名Swifties上網輪候，而申請信用卡的數目在過去數週急升。

受惠於頻繁的廉價航空班次、便利的簽證措施等，印尼、菲律賓的Swifties都有意到新加坡支持偶像，有歌迷直言，假如買不到門票，都會在開騷當天到新加坡，在會場外感受氣氛；亦有Swiftie「做定兩手準備」，考慮到東京或悉尼觀看的可能。無論如何，這些Swifties屆時可能在當地消費，為商家帶來利潤。

目前當局沒有公布美國巡唱收入，彭博社估計，她每場演唱會帶來超過1000萬美元進帳，但她同時都會回饋社會，在多個巡唱地點所在城市的慈善組織捐款。