日本男赫然發現「AV在自己家旁通道拍攝」門外偶遇高中生竟是女優

太扯了！日本一名30多歲男子透露，自家竟變AV影片拍攝地點，讓他坦言不堪其擾，卻又無法可管，相當無奈。



據日本《NEWS Post 7》報道，一名經營服裝業相關業務的30多歲男子透露，自己租了一間舊公寓，位在整棟樓的角落間，旁邊就是消防通道。

某天他女友看到了一名穿着高中制服的成人女子與一名中年男子在他家前面的走廊走動，且有說有笑，不過此時她並未察覺有異狀，以為單純只是兩個訪客或其他住戶。

沒想到過陣子，男子的一名「老司機」好友，他從事AV相關行業，必須收看大量的成人影片，他告訴男子，他在一部成人片中發現拍攝地點就是男子家！

【延伸閱讀】日本夫妻自拍AV色情片放Pornhub賺5億日圓：非可持續 想引退（點擊放大瀏覽）：

+ 8

男子半信半疑地去看了影片，驚覺影片是在他家旁邊的消防通道拍攝，還拍到他家玄關，而片中女主角應該就是他女友看到的「高中女生」，讓他相當崩潰。

男子表示，拍攝團隊在拍攝之前完全沒有與他聯絡，卻讓他的居住隱私全部暴露在網路上。

隨後他也立即報警處理，並向律師諮詢，不過短時間內恐怕還是無法約束這類行為。

【延伸閱讀】超萌日本AV女優真實長相曝光嚇傻粉絲 撞臉呢位藝人仲要唔係女人（點擊放大瀏覽）：