玩水前必學！日本泳會推廣「烏賊泳式」　被沖離海岸也能自救

近期天災不斷，夏日又是戲水旺季，日本水難救濟會研發出「烏賊泳式」，讓戲水遊客發現自己被海浪帶離岸邊時，能夠用最少的體力確保自己漂浮於海面，進而自救。



日本《讀賣新聞》報道，日本水難救濟會近期研究出一種新的游泳姿勢「烏賊泳式」（イカ泳ぎ），游法類似於仰式與蛙式的結合，游泳者將腹部朝上漂浮，手腳同時隨水流彎曲、划水，緩慢地行動。水難救濟會也介紹，其實該姿勢正式名稱應為「基礎仰式」（Elementary Backstroke），為了讓民眾容易記住，才取了「烏賊泳式」的新名稱。

先學會這招「烏賊泳式」，好於不幸遇上意外時仍能保命！（按圖了解）

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雖然溺水時也可以讓身體呈「大」字形、面部朝天空漂浮，但海浪打到臉上容易嗆水，較難繼續保持漂浮、等待救援，因此水難救濟會推出「烏賊泳式」，希望能幫助到更多溺水者。同時也讓救濟會一名59歲成員、同時也是前海上保安學校校長江口圭二在東京灣三浦半島沿岸示範，體現該姿勢如何在不使用太多體力的情況下，讓自己保持長時間漂浮於水面。

影片在社群媒體「X」 （Twitter）曝光後，引起許多日本網民討論，「學校應該要教這個游泳姿勢啊」、「如果可以推廣給更多人知道就好了」。但救濟會的董事長遠山純司提醒，烏賊泳式也有其無法應用之處，必須配合天氣等環境狀況才選擇是否使用。

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