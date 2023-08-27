上圍豐滿影響兒童？　韓國家長不滿老師胸大竟投訴「虐兒」

韓國又傳出恐龍家長事件，有幼稚園女老師遭恐龍家長提告「虐待兒童」，而這僅因該名女老師擁有傲人上圍。家長認為巨乳老師會對孩子造成負面影響，要求園方解雇這名老師。



韓國一位幼稚園學童家長不滿女老師上圍豐滿，提告女老師「虐待兒童」。

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韓媒《News1》報導，韓網近期出現一名女網友的貼文，她在貼文中表示自己最近在待業比較有空，每天都會載姪子到幼稚園上學，但是2個月前幼稚園新來一位女老師，看到女老師豐滿巨乳在動作下搖晃，該名女網友頗有微詞，覺得這個女老師的胸部「太大了」。

女網友說，她認為老師的巨乳會給學童造成負面情緒影響，曾向園方要求讓女老師「用繃帶勒緊胸前那兩粒」，但被園方忽略，女網友進一步投訴、提告女老師「虐待兒童」，卻遭警告其行為可能涉及誣告、妨害業務等等。於是女網友上網求助，「我真心希望那名女老師可以被園方解僱，想請問有什麼好方法嗎？我看了她的網路社群帳號，發現她有男朋友耶......該聯絡她的男友，向他抗議嗎？」

不過其他網友多表示無法理解，「這是今年最好笑的梗」、「幼稚園老師也是某位父母最疼愛、珍視的女兒，也是某個家庭的媽媽，必須保持對他人的尊重之心」、「只因為胸部太大就遭到家長投訴，你跟我說這像話嗎」、「你是不是太自卑了」、「果然女人的敵人就只有女人」、「你這人講話有帶腦出門嗎」、「這老師到底做錯什麼」。

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