惡作劇套出真心話　意大利總理怨「俄烏衝突讓人累」烏反攻欠預期

捉弄過多國政要的俄羅斯政治惡作劇二人組——「沃萬和雷克薩斯」（Vovan and Lexus，即庫茲涅佐夫與斯托利亞羅夫），又有新惡搞了。



根據意大利《羅馬IL Foglio日報》11月1日公布的錄音，這次的「受害者」為該國總理梅洛尼（Giorgia Meloni），在交流中她坦言，自己和其他歐洲領導人都對俄烏衝突感到疲倦。另據英國《衛報》報道，當談及移民問題時，梅洛尼還抱怨起歐盟其他國家。

報道稱，這段13分鐘的對話發生在今年9月。當時「沃萬和雷克薩斯」冒充非洲國家政治家與梅洛尼用英語進行了溝通。

意大利總理外交顧問辦公室證實了通話錄音屬實，並對總理被欺騙感到遺憾。

交談中，梅洛尼談到俄烏衝突，以及意大利在處理移民問題上缺乏支持。

「我看到大家都很疲憊，我必須說實話，各方都有這種感覺，我們都明白需要找到一條出路。」她坦言，烏克蘭的反攻沒有像預期的那樣進行，它沒有改變衝突的命運，每個人都明白，如果我們找不到解決辦法，這場衝突可能會持續很多年。

梅洛尼強調，問題就在於如何「在不違反國際法的情況下，找到一個雙方都能接受的解決方案」。

她補充說：「我對如何處理這種情況有一些想法，但我在等待合適的時機把它們提出來」。

近段時間以來，意大利再次處於歐洲移民危機的漩渦中心。談及此，梅洛尼抱怨起歐盟其他國家沒有提供足夠的幫助。

她稱，「很長一段時間以來，他們都認為這個問題交給意大利自己解決就好了，但他們不明白，這是不可能的。」

2023年10月，意大利總理梅洛尼於在西班牙格拉納達出席歐洲國家元首或政府首腦非正式會議。（Reuters）

意大利是移民從北非地區乘船經地中海進入歐盟國家的主要「登陸點」之一。意大利內政部9月的數據顯示，今年以來，已有超過13.2萬名移民乘船抵達意大利，幾乎是去年同期6.9萬人的兩倍。

梅洛尼說，這種現象的規模不僅影響到歐盟，也影響到聯合國。但問題是其他人並不關心。「每個人都認為意大利必須獨自解決這個問題。這是一種非常愚蠢的思維方式。」俄烏衝突已持續了20個月，然而隨着巴以衝突的爆發，烏克蘭在美國和歐洲的盟友都將目光轉移至加沙地帶。在這份錄音公布之前，烏克蘭總統澤連斯基曾接受了美國《時代》周刊的採訪。

他表示，最可怕的是，世界上有些人已經習慣了這場戰爭。「戰爭帶來的疲憊感像波浪一樣席捲而來，在美國、歐洲都可以看到這種趨勢。」

幾個月來，美國公眾對援烏的支持率持續下降，即使澤連斯基訪美也未能扭轉。路透社的一項調查結果顯示，僅有約41%的美國人希望國會向烏克蘭提供更多武器，而此前（6月），烏克蘭開始大規模反攻行動時，這一數據為65%。

值得一提的是，「沃萬和雷克薩斯」惡搞二人組以整蠱世界各國政要而聞名，過往的「戰績」有：冒充澤連斯基和法國總統馬克龍通話；假扮環保少女通貝里與加拿大總理杜魯多聊天；假冒聯合國秘書長給波蘭總統杜達送祝賀，向他提議出兵烏克蘭；假扮澤連斯基與美國前總統小布殊視像連線；假扮澤連斯基與美聯儲主席鮑威爾通話；假扮澤連斯基與美國前國務卿基辛格連線等。

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