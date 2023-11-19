床蝨肆虐韓國人人避之唯恐不及　網民竟出po郵購　原因引發熱議

韓國備受床蝨之患困擾，但一名韓國民眾卻想要在網上購買床蝨，此人自白購買的牠們的用途，引起網民討論。



【床蝨／木蝨／滅蝨／Bed Bugs】韓媒News1於11月12日報道，韓國一個本以二手車起家的網路論壇BobaeDream於11月11日出現一則貼文，發文者稱他在二手交易平台發現奇怪的帖文，稱有網民異想天開、想要以3000韓圜（約18港元）的價格購買10隻床蝨，稱賣家可透過包裹送至便利店，由他去取貨。

這名要郵購床蝨的網民稱：「我想要購買床蝨！正當我深受鄰居層間噪音困擾時，剛好看到與床蝨有關的新聞，此時我仿佛在大海抓到一塊浮木般。我真的想要好好教訓一下隔壁鄰居。（賣家）在搜集10隻床蝨之後，可幫我放進有拉膠鍊的塑膠袋內，用快遞寄過來。這樣我會很感激你。」

韓國論壇BobaeDream於2023年11月11日出現一則貼文，發文者稱他在二手交易平台發現奇怪的帖文，稱有網民異想天開、想要以3000韓圜（約18港元）的價格購買10隻床蝨，稱賣家可將「貨品」以送到便利店，由他去取貨。

「層間噪音」主要指的是樓上樓下之間的跑步聲、開關門聲、深夜時洗衣機與吸塵器等運作的聲音，還有寵物吠叫聲等等。

其他網民紛紛留言。有人說這不失為一個好辦法，但覺得床蝨爬進他家寄生機會反而較高；有人說「假設真的讓你買到牠們，你打算以什麼方式進行恐攻嗎？是按對方家門鈴後，向對方家潑灑床蝨嗎？」、「飽受層間噪音所困擾的我，能夠充分理解你的苦衷」。

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怎分辨床蝨與蚊子叮咬？



韓國高神大學環境衛生學教授李東圭（Lee Dong-gyu，音譯）11月9日在韓聯社電視台（YTN）一個節目上說：「床蝨吸血量是蚊的7倍以上，吸血時間短則3分鐘，長則長達10分鐘。牠們吸很多血。」

他補充道：「床蝨叮咬比蚊叮咬更癢。」

李教授說：「（床蝨吸血）不是只吸1處，而是至少吸3處，所以會腫得很厲害。當蚊子或跳蚤叮咬時，中間會有一個黑點，但被床蝨叮咬的不會看到那個點：「這就是我們區分蚊子和床蝨的方法。」

他還說，「床蝨更大的問題是造成焦慮」，「被床蝨咬過一次的人可能會再次被咬，所以他們躺下時會感到焦慮。」他說：「所以他們反應過度，導致失眠和壓力。」

李教授說：「床蝨必須吸食人的血液，所以牠們別無選擇，只能在人的周圍徘徊。」他補充道，「（即使）晚上當你開着燈掣去洗手間時，牠們會停留在你的身體周圍。」

「這一切都是從（您的）身體出來的，」他說這牠們與隱藏起來蟑螂不同。

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