BBC「新聞女王」莫西里直播出事　「對鏡頭舉中指」出街急道歉

英國廣播公司（BBC）新聞主播莫西里（ Maryam Moshiri）6日開播整點新聞時犯了錯，被拍到現場直播中對着攝影機鏡頭比中指。



她在隔天公開道歉，表示自己當時正在跟製播團隊開玩笑。

竟犯低級錯誤沒意識到直播已開始 推特上貼文解釋事發經過（點圖放大瀏覽）：

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根據網路上瘋傳的影片，當BBC新聞著名的音樂倒數結束歸零，畫面轉到攝影棚時，莫西里正揚起眉毛，對着鏡頭豎起中指。

但她似乎馬上就意識到當時已進入直播，立刻就把手收了回去，並且正色播報前首相約翰遜（Boris Johnson）出席新冠調查的頭條新聞。

身為BBC新聞首席主播之一的莫西里7日上社群媒體平台X（前身為推特）解釋，自己是在整點新聞開播之前跟團隊開了點小玩笑。

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「當導播正在跟我從十到零倒數時，我也假裝在倒數……包括用手指比數字。所以，從十根手指舉到一根手指，當我們到了1的時候，我當成玩笑把手指轉了過來，沒意識到會被鏡頭拍到。」

莫西里說，這是她跟團隊的一個私下玩笑：「很抱歉播了出去！發生這種事不是我的本意，如果我冒犯任何人，讓任何人不舒服，我很抱歉。我真的不是對著觀眾或某個人比中指的人，這是一個愚蠢的玩笑，本來對象是我的一小群夥伴。」

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