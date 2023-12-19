與「米奇」合照要付費否則刪相？網紅踢爆紐約時代廣場屈錢黨行徑

位於美國曼哈頓市中心的時代廣場（Times Square，又稱時報廣場）是全球旅客到紐約的必訪景點之一，不過英國知名網紅日前卻在時代廣場和「米奇人偶」上演追逐秀，原來是他遇上了當地惡名昭彰的騙錢手段。



根據《紐約郵報》報道，曾出演Netflix《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的英國網紅亞瑟夫（Husnain Asif）日前到紐約旅遊時，發現有許多遊客會在時代廣場和大量穿着卡通人物布偶裝的人合照，但他實測拍片指出，這些看似友善、主動靠近你的人偶，其實目的都是為了錢。

英國網紅亞瑟夫英揭露紐約時代廣場的人偶合照騙錢手段：（按圖了解）

+ 8

從亞瑟夫上傳至TikTok的畫面可以看到，他拿着相機和米奇、米妮、芝麻街人偶艾蒙（Elmo）合照，當他拍完說了一聲「謝謝」後就立刻離開，沒想到這群人偶竟從後面追着他要錢，甚至威脅亞瑟夫不給錢的話就必須刪掉照片，其中一個人偶還和亞瑟夫說，「你沒錢就該待在家裏！」

報道指出，這些穿着卡通人物布偶裝的人會在時代廣場徘徊，主動靠近觀光客一起合照，但合照後就會立刻要求觀光客支付10美元至50美元（約港幣78元至390元）不等的費用，如果不配合就會持續糾纏。事實上，紐約市政府為了杜絕這種現象，已經通過法律禁止穿戲服的角色在指定區域內招搖撞騙。

亞瑟夫的影片上傳之後也獲得熱烈迴響，許多網民也分享了自己被騙的慘痛經歷，「我完全沒意識到必須付錢給他們，有一個穿着自由女神裝的人就一直追着我，最後我只能躲進玩具反斗城裏面」、「告訴他們身上沒現金也沒用，他們要求我打開cashapp立刻轉帳20美元（約港幣156元）」。

延伸閱讀：長輩去日本旅行被屈錢？內行人揭商店潛規則 招牌有呢行字要留神

+ 18

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】