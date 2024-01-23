澳洲女「請病假去旅行」與上司同一班機好崩潰　千萬網民等到結果

澳洲一名女子為了方便出遊，向公司謊稱生病請了病假，沒想到她上機後發現主管竟然也在同一班飛機，超尷尬情況分享到網路上立即爆紅，獲得1千1百多萬人次點閱。



澳洲女子索爾斯（Leila Soares）日前在TikTok上表示，她發訊息向主管請了病假，後來便前往搭乘飛機，沒想到飛機落地時，她驚恐發現主管也在同班飛機上。

主管忽然回頭嚇一跳 點圖放大看看當時情形：

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影片中可看到，搭乘廉航捷星航空（JetStar）的索爾斯，為了怕自己被主管認出來，不但頭上戴着鴨舌帽，大部份臉也都被口罩與墨鏡覆蓋，她偷拍一名疑似是主管的男子，結果對方剛好回頭，把她給嚇了一大跳。

短短7秒影片曝光後立即爆紅，吸引1千多萬人次觀看，許多網友擔心留言，「天啊，你完蛋了」、「主管如果看到這支影片怎麼辦」、「結果你有被開除嗎」。

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還有許多網友分享發生過類似事件，「我有一次向公司請病假，跑去賭城玩，結果在賭場內遇到主管」、「我也有過請病假去玩，結果遇到同事，永遠不要以為謊言不會被抓到」。

許多網友好奇故事的後續，索爾斯後來又拍攝影一支影片，影片中可看到她坐在辦公室中，還有一名同事在身旁，看來工作並沒有因為之前的事件受到影響，不過後來該影片已經刪除。

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