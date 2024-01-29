傷墨西哥「另類修女」秘密耕作　種植醫用大麻目標竟是它

隨着全球許多國家與地區陸續鬆綁大麻相關法令，愈來愈多人主張「大麻合法化」。美國與墨西哥推廣大麻治療力量的組織「山谷姐妹會」，因全員以修女的打扮活動而受到矚目。但受到毒梟氾濫與宗教信仰影響，她們在墨西哥的成員只能低調行事，盼望將來能從「毒梟手中奪回大麻」。



每逢滿月的夜晚，墨西哥中部一座村莊的郊外，一群身穿修女服裝的婦人會圍着熊熊燃燒的火堆，用燒過的鼠尾草擦拭身體，對月亮和動植物表達感謝。然後她們會一同深吸一口大麻煙。

在販毒猖獗的地方種植醫用大麻，實在充滿挑戰！（按圖了解）

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儘管身穿修女服，她們其實沒有任何宗教信仰。她們是2014年成立的國際組織「山谷姐妹會」（Sisters of the Valley）的成員，該組織致力於推廣大麻治療力量的「福音」。美國約有20多州已將娛樂用大麻合法化。該組織在美國成功展開生意，於網上販賣CBD萃取油、精油與軟膏。她們2023年的收入超過50萬美元（約390萬港元）。

但山谷姐妹會墨西哥分部的成員透露，墨西哥毒品猖獗、基督教在社會中根深蒂固。使修女抽大麻的形象更像一種反叛的行為。她們總計有5名成員，經常在IG等社群平台，分享栽種大麻作物、舉行研討會和參加大麻相關活動的照片，在網上引人注目。

但她們卻對生產大麻商品的地點三緘其口。因為大麻在墨西哥屬於法律上的灰色地帶，且大部分生產仍與犯罪組織有關。她們擔心遭警察或黑幫分子威脅或勒索。山谷姐妹會墨西哥分部的產品銷售額每年約為1萬美元（約7.8萬港元），與美國差距相當大。

路透社造訪她們的工作地點時，建築物拉上窗簾，大麻堆放在隱密的縫隙。一位化名「貝娜黛修女」的成員透露，受到墨西哥宗教信仰與販毒集團影響，墨西哥山谷姐妹會所面臨的環境與美國截然不同。貝娜黛修女的工作主要是為癌症、關節痛和失眠患者開大麻處方，她說「我們希望從毒梟手中奪回大麻」。

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