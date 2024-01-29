日本17mins吃碗拉麵被罵食得慢？網紅最終公開真相＋向老闆道歉

一說到日本特色料理，除了握壽司、天婦羅等美食之外，絕不能錯過的一定是拉麵，而台灣也累積不少饕客，甚至製作出一張「拉麵地圖」，提供拉麵迷打卡必吃名店。然而，擁有超過86萬追蹤的日本YouTuber「アカボシ」（Akaboshi），日前卻因花17分鐘吃拉麵被店家批評，瞬間掀起網民關注和熱議。



日本許多拉麵名店存在特殊規矩，如果不遵守恐怕會被老闆責罵，根據《宅宅新聞》報道，「アカボシ」光顧以「二郎系」出名的「拉麵二郎」連鎖店時，全程使用17分鐘來吃，卻被老闆大罵吃太慢、打亂批次。對此，「アカボシ」也在X寫下，「西台二郎的老闆真對不起！難得允許我錄影，我卻趕在最後一刻才吃完，打亂您的批次了…（我點的是大碗沒湯加肉配料全加），下次我決定不加肉了…（汗）」。

至於「打亂批次」，其實被不少店家視為大忌，只因拉麵需要煮的時間比較久，店家一般會在第一批顧客還在用餐時，直接煮下一批顧客的麵。簡單來說，如果中間有人吃得比較慢，將導致先煮好的麵必須丟掉，店家又要花時間重煮。

不過，「アカボシ」影片曝光後，截至目前為止超過6萬多人觀看，網民們認為，吃17分鐘就要被罵，是店家太過分；也有人聲援店家，本就不應該打破規矩，影響別人做生意。「アカボシ」最後發文指出，希望大家以自己的經歷為誡，不要責怪店家，「這次有錯的是打亂批次的我，西台二郎真的很好吃」。

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