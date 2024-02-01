馬來西亞迎最有錢國王？　王后有華人血統擁中國研究文學學位

柔佛蘇丹易卜拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）1月31日在吉隆坡國家王宮宣誓就任馬來西亞第17任國家元首。美媒引述公開資料計算指，這位新國王至少持57億美元（近445億港元）巨額家族資產。他的妻子拉惹查麗蘇菲雅（Raja Zarith Sofiah）有華人血統，不但會說華語，還擁有中國研究文學士的學位。



彭博社指，這筆家族資產主要是依照公開資料收集計算，僅反映出易卜拉欣家族總財產的一部份，其家族其實也透過親信持有許多公司的股份及無法估算價值的資產，包括他在馬來西亞各地擁有的土地、汽車收藏品，在柔佛和其他地區的房產、工業園、石油和天然氣設施等大型項目的持股。

圖為2024年1月31日，馬來西亞國王易卜拉欣在吉隆坡國家王宮宣誓就任馬來西亞第17任國家元首、國王後，與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）交談。（Reuters）

易卜拉欣的妻子、新任馬來西亞王后拉惹查麗蘇菲雅是霹靂州的公主，祖母是華裔。拉惹查麗蘇菲雅1959年出生，是已故霹靂州蘇丹伊德里斯沙的第二女兒。她與易卜拉欣1982年9月22日結婚，當時易卜拉欣還是柔佛州王儲，兩人育有5名兒子及1名女兒。

↓拉惹查麗蘇菲雅：

拉惹查麗蘇菲雅曾出國到英國切爾滕納姆女子學院及牛津大學薩默維爾學院留學，1983年獲授予中國研究文學士的學位。