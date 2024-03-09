日本大阪公務員上班時間「叮飯」遭舉報偷懶　受罰惹熱議

日媒3月7日報道，日本大阪市水道局一名公務員遭舉報1年多內有188次在上班時間期間「叮飯」，即用微波爐加熱便當。他被指控偷懶，要接受書面警告的紀律處分。



朝日放送7日報道，這名60多歲男職員從2022年4月至2023年6月期間，共有188次在午飯時段前的工作時間內加熱便當。大阪市水道局2023年4月接到指控他「每天約11時15分就叮飯」的內部舉報後，展開調查。

市水道局又發現這名職員在2022年4月至2023年1月期間，每日都會在下班時間前約30分鐘關掉電腦，然後在下班時間5分鐘前就準備回家，此引來上司注意。

圖為日本大阪市心齋橋街景，攝於2021年4月（Getty）

報道指，職員承認此一連串行為，至2023年11月，市水道局發出書面警告，作為訓誡處分。

這宗新聞在日本網絡引發不少討論，既有網民為這職員感不值，指「比起大家一起在休息時間使用微波爐，分散使用更好」、「在日本的話會成為處分對象，在外國的話會是怎麼樣呢」，也有網民稱問題在於他下班30分鐘前就關電腦，「這樣的話被說也沒辦法啊，那30分鐘是要做什麼去度過呢」，也有人指「應該是平時業務表現就不好，才會讓人看不下去吧」。