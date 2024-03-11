英國王室凱特新相陷P圖風波　外媒列4大疑點　「模糊的手」惹議

英國王室3月10日發放王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）手術後的首張官方相片，本來有望減低各界對凱特病情的憂慮，但隨即爆出「P圖」風波，多間新聞通訊社撤下照片，原因是指它似乎曾被改動。新相究竟有什麼問題？外媒就列出圖內4個疑點。



Getty、路透社、美聯社和法新社3月10日稍晚些時候將這凱特與3名子女的照片，從它們的平台撤下。外界仍在等待發相的肯辛頓宮（Kensington Palace）回應。

據澳媒news.com.au指出，圖內有4個疑點，首先是凱特女兒夏洛特公主的袖子，圖內她左手的紅色袖子似乎少了一塊。

路透社和美聯社也指夏洛特的袖子是一個顯示出「操縱行為」的區域。美聯社稱與夏洛特公主左手的排列不一致。

據外媒2024年3月11日指，圖內夏洛特的袖子似乎曾遭改動，少了一塊（X@KensingtonRoyal）

第二個是圖內凱特「模糊的手」，她當時把右手放在兒子路易小王子的腰間，但此部份明顯較圖內其他人或她的左手模糊，引來質疑。

報道指，外界也有人質疑為何凱特雙手都沒有戴上婚戒，不過網站Town & Country就指出，此可能是凱特按照慣例在接受手術前脫下戒指，然後因一些原因未有在手術後戴上，例如是手指腫脹。

據外媒2024年3月11日指，圖片另一疑點是凱特「模糊的右手」（X@KensingtonRoyal）

第三個疑點是路易小王子的冷衫圖案。報道指，路易冷衫右肩的圖案看來有問題，有王室粉絲指「我注意到的第一件事是路易冷衫的右臂部份。圖案出了問題。」

據外媒2024年3月11日指，路易小王子衣服上的圖案引來注意，遭質疑右臂圖案部份「有問題」（X@KensingtonRoyal）

第四個疑點是照片的背景。報道指，路易小王子腳邊的地面瓷磚被指看起來很奇怪，還有凱特和孩子們身後建築物的嵌板不是直的，也有人質疑從背後的樹葉看，照片不似是在春天拍攝。

英國王儲威廉2024年1月18日到醫院探望妻子凱特，有記者拍攝到他駕車離開醫院的照片：

在P圖風波爆出前，據英國廣播公司（BBC）指，這張相片是由王儲威廉（William, Prince of Wales）本週較早前在溫莎（Windsor）拍攝，意味這是她接受手術後的照片。

凱特透過肯辛頓宮社交網站的帖文稱「感謝你們過去2個月來的良好祝福和持續支持。祝大家母親節快樂。」她並留下署名C（意指Catherine，即凱特）。3月10日為英國母親節。

英國肯辛頓宮之前在1月17日稱，凱特按計劃於16日接受腹部手術，手術成功。她會留院10至14天，之後回家休養。肯辛頓宮稱，預計她在復活節前都不會出現於公眾視野。由於王室沒說明她的病因，她術後休養的時間又長，難免引起外界猜測與討論。

西班牙馬卡報（Marca）2月26日指，近期有猜測指凱特可能罹患克隆氏症（Crohn's disease）。至3月初，美媒TMZ拍下凱特坐在家人車中、戴着墨鏡的照片。

英國王室則多次重申凱特正逐漸康復中。

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