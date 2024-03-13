李龍基風波下出歌MV畫面曝光　親自作曲憑歌寄意：我一向低調簡約

李龍基自女友王青霞被還柙後，即時停工，連日來風雨不改去探望女方。不過生活還是要繼續，除了於月底舉行迷你音樂會外，他亦即將推出新歌。基哥今日發布一條新歌《雲淡風清》MV預告片，更由他本人親自作曲！

李龍基因未婚妻王青霞出事而停工，連日來每朝都去還柙所探望對方，並一度停工。（資料圖片/葉志明攝）

李龍基3月26日將去《好SING之夜》迷你音樂會，他解釋是一早簽了約，不能取消。

他早前曾向《01娛樂》透露，本來上月21日拍MV，但因為女友出事，監製諒解他的情況，主動提出押後拍攝。如今MV已經拍好，從畫面所見，是黃昏時分在大草地拍攝，背景有大大個日落，景色如畫。

基哥早前探監時都是一頭白髮，但拍MV時他已染回招牌粉紅頭。（MV預告）

身穿醒目粉紅色衫的基哥亦染回招牌粉紅色頭髮，在日落景像面前演奏口琴，他解釋自己確實識吹口琴，過往唱《夜半輕私語》時有吹過，但謙稱自己不是吹得太好，所以今次只是假扮，笑言：「音樂部份口琴聲是合成器產生的，在視頻中是扮的😀😀😀😀😀😀」但其演繹的確幾可亂真，扮得好似！

基哥於黃昏美景映襯下拍MV，更大騷口琴技藝，不過他笑稱自己只是扮吹口琴。（MV預告）

他先朗讀一句歌詞：「原來最真最好 只需簡約清淡」，再唱出由盧永強填的詞。基哥表示之前比較懶，但都有作過歌，自己較喜歡的包括《得失一樂也》、《夜香港》和《身寄白雲中》，而今次新歌正好呼應他的內心感受，基哥說：「歌的內容是我自己思維，我一向都是偏向低調的人，我的格言是『不羨慕，不妒忌，努力工作，盡情去玩』平淡、簡約便是福！」他更預告新歌將於下周推出！

基哥將於下周推出新歌《雲淡風清》，更由他親自作曲，所以他絕對是唱作歌手！（MV預告）