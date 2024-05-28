草蜢預告明年再踏紅館　舉行成軍40周年演唱會

香港殿堂級天團草蜢，上周六（25 日）於澳門舉行《草蜢金夜狂熱音樂會》。雖然今次演出是酒店VIP的專屬場次，但草蜢三子對歌單、衣著都相當高要求，除了在演出前一晚進行了總綵排，開show當日中午，繼續與dancers及樂手商討各項可以改善的細節，而當晚三子的舞台服裝，均是全新添置，務求做到盡善盡美。

香港殿堂級天團草蜢。

當晚草蜢三子以節拍強勁快歌登場，包括經典廣東歌《三分鐘放縱》、《紅唇的吻》國語版《一路順風》，以及《ABC》國語版《限時專送ABC》，將現場氣氛炒得超火熱。之後獻唱國語快歌《寶貝對不起》，蔡一智和蘇志威更衝到台下與觀眾近距離握手及拍照，而蔡一傑則留在台上，與走到台邊的觀眾握手，將音樂會氣氛推到頂峰。

當晚草蜢三子以節拍強勁快歌登場，包括經典廣東歌《三分鐘放縱》、《紅唇的吻》國語版《一路順風》，以及《ABC》國語版《限時專送ABC》。

蔡一智和蘇志威更衝到台下與觀眾近距離握手及拍照，而蔡一傑則留在台上。

除了勁歌連場，當晚三子分別有獨唱環節，蔡一傑獻唱《失樂園》，蘇志威演繹《深淵》，還有蔡一智的《看海的日子》，連串經典慢歌觀眾同樣聽得陶醉。蘇志威說：「今晚啲VIP特別熱情，以往都做過好多呢類VIP Show，但今晚係去到一個沸點、爆棚嘅地步。」

蘇志威演繹《深淵》。

蔡一傑獻唱《失樂園》。

還有蔡一智的《看海的日子》。

蔡一傑說：「今晚我就有少少蝦碌，因為台下有講國語嘅朋友，又有講廣東話嘅朋友，所以歌單上兩種語言都有，一時唱廣東話一時唱國語，搞到我有少少錯亂。」除了歌單滿足兩地觀眾的要求，草蜢更在台上首次獻唱他們的全新作品《Framily》。

草蜢更在台上首次獻唱他們的全新作品《Framily》。

蔡一智說：「今日都有新歌帶俾大家，係我寫嘅新歌《Framily》，我見台下觀眾嘅反應都好好。」除了新歌、還有新衫，蔡一傑說他們事前夾好了「銀」、「紅」兩個顏色，之後便各自搜羅戰衣，估不到出來的效果出乎意料地夾：「平日我哋要好勤力行街睇衫，因為大家對顏色都各有喜好，又要搵啲衫可以上得舞台，大家都知草蜢啲衫有幾勁，其實今日我哋先見到對方著嘅衫，只係之前夾咗顏色，呢個就係默契。」

蔡一傑說他們事前夾好了「銀」、「紅」兩個顏色，之後便各自搜羅戰衣。

除了5月澳門站，，蔡一傑續說：「七月十九同二十號，我哋會喺新加坡開兩場演唱會，其實而家都冇分，除咗新加坡，馬來西亞、台灣、香港、國內嘅朋友都會飛嚟睇，所以草蜢每次開演唱會都係一個大party。」身旁的蘇志威補充說：「仲有我哋八月十七日，會喺佛山開演唱會，好多住廣州嘅朋友都應承會過去支持我哋。」