專訪｜JNYBeatz與MC合作《世一》冇諗成績好唔好：首首都係代表作

近年樂迷聽歌，不時聽到前奏有把女聲說：「JNY on the Beatz」，這正是Producer Artist JNYBeatz（下稱：JNY）的作品。上次介紹過他與JFFT床哥的新歌，今次就講講他為其他歌手作曲、編曲、監製的作品。作為製作人，遇上有想法的歌手到底是好事還是壞事，他又為什麼大讚許廷鏗？

場地：Vision Music



JNY除了唱歌，亦會作曲、編曲、整Beat，擔任歌曲監製等等，是位Producer Artist。（葉志明攝）

由Indie Rapper開始 慢慢走入主流建立自己Icon

近幾年JNY從Indie走到主流，他就講到當中過程，到底「JNYBeatz」這個標記如何建立，他最初是跟曾憑《狂舞派》主題曲奪得香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲獎」的Dough-Boy合作，然後就有推出過《花華》及憑《狂舞派3》入圍金像獎和金馬獎的Rapper Heyo等，幫他們整Beat。接著開始有其他Rapper如AKIKO、仍未走入主流的Tyson Yoshi找他做歌。JNY說：「嗰陣整係冇乜特別，Indie呀嘛，有啲Indie嘅人會睇囉，搞吓搞吓整埋TomFatKi嗰啲，嗰陣Indie嘅世界就愈嚟愈多人接觸，啲主流覺得自己搞唔到，會覺得點解咁Indie都搞得掂，我哋使咁多錢都搞唔起啲星呢，就開始要了解吓。」當時做歌的收入其實不多，算是夠維持生活，不過他說：「搞吓搞吓開始又多啲唔同嘅Artist想我同佢合作、做歌，有Reputation，一首一首咁就Establish咗自己個icon。」

除著走入主流樂壇，JNYBeatz近年在大型頒獎禮上亦有收穫。（Instagram：jnybeatzz）

做MC《世一》冇諗太多 自言每首歌都是代表作

JNY跟不少新生代歌手合作，如：MC張天賦、陳卓賢、ERROR等，其中MC的《世一》他與馮允謙（Jay Fung）、湯令山（Gareth T.）等合寫，去年在頒獎禮取得相當不錯的成績，但他的立場是：「每一首歌都係我代表作嚟。每一首歌嘅出現都係永恆，唔會無啦啦Delete，除非佢落架㗎啫。」他說自己在不同階段做的音樂或Beat，都紀錄了該時期的自己，所以很難說什麼是「最代表」，一路以來的作品都是代表著自己的歷程。至於《世一》，他說：「當時同Jay同埋Gareth寫嘅時候真係冇諗咁多，我哋覺得最好嘅嘢就係唔好諗咁多，係咪諗住《世一》就一定要《世一》呢，係咪會攞咁多獎？唔知，但係嗰陣寫完出嚟嘅時候，又賦予咗咁多嘢落去，隻歌又有咁好嘅成績，我哋都冇諗過嘅，都係順住個Flow。」對於MC，他說對方是比較Chill的人，也尤其喜歡R&B、鬼佬嘢、Hip Hop嘢。

JNY說，每首作品都是自己的代表作，象徵著不同時期的自己。（葉志明攝）

與MC、馮允謙、陳詠謙等創作出《世一》這首超人氣作品，JNY說：「寫嘅時候真係冇諗咁多，我哋覺得最好嘅嘢就係唔好諗咁多，係咪諗住《世一》就一定要《世一》呢，係咪會攞咁多獎？唔知。」（Instagram：jnybeatzz）

保錡唔想做小丑 193在錄音室好安靜

另一個與JNY合作得比較多的單位，相信就是ERROR，其中193與吳保錡的個人作品都找他操刀，但ERROR曾在訪問中話過，明明他們很努力做歌手，但外人看來四位就永遠只是搞笑組合，沒有太多人願意留意他們的歌，JNY坦言：「係呀，近排都同保錡做咗首歌，有個Topic都講緊唔想俾人覺得佢係小丑，其實ERROR嗰隻《我們不Chok》，我幫佢做，佢哋真係唔係咁搞笑㗎，大家覺得佢好搞笑啫，呢個係幕前效果囉，但係錄音嘅時候又唔係真係咁搞笑。」《ERROR遊》系列太深入民心，觀眾早已幫他們定了型，要擺脫這個形象，大概亦只能讓作品說話，繼續做、繼續唱。講到四子錄音時的情況，其實完全不搞笑，出名「搶口」的193甚至是很安靜、不說話，反而保錡講得比較多。

JNY說，ERROR的綜藝作品確實定型了搞笑形象，但四子錄音時其實很認真。（葉志明攝）

JNY與193合作《你是我的Bae》，擔任曲詞編監。（Instagram：jnybeatzz）

曾與ERROR合作《我們不Chok》，JNY指193好安靜、保錡則很多嘢講，肥仔聲底最厚負責高音部份，Dee哥則主力Rap。

歌手想法關年紀事 姚焯菲較細個不太敢表達意見

從作品上看，JNY跟ViuTV歌手合作較多，更曾包辦《CHILL CLUB頒獎禮》監製，但去年她卻幫《聲夢》小花姚焯菲（Chantel）做歌，歌曲由他與老婆Karris一齊作，JNY亦擔任編曲和監製，問到兩個台的歌手對做歌要求會否有分別，他認為跟哪個台無關，主要睇歌手本身風格，當中年紀亦有關係。Chantel年紀較輕，JNY表示：「肯定講咩佢都會話『你話事呀』，比較少講自己諗法，年紀輕嘛，就算佢有意見，可能都淨係會同Management講，佢Management同我講返，我感覺分別真係個年紀。」而其中一位JNY大讚合作得最爽的歌手，確實相對年紀和資歷都大一點，就是36歲的許廷鏗（Alfred）。

JNY覺得Chantel年紀尚輕，對歌曲有想法時都不敢直接表達。（Instagram：jnybeatzz）

歌手有意見好過冇 但有一種人合作好難預

講到歌手有意見是不是好事，JNY直言既是好也是壞，「有想法即係代表你知道自己想點，唔使我成日教你，你完全冇想法好難搞，有啲歌手根本冇想法，入到嚟乜都話唔知呀，你同佢講，唔知呀，點樣唱，唔知呀，你叫佢試吓，哦好呀，但係完全冇諗法，一張白紙，好難去Train，但係佢心目中expect自己成為好有想法嘅人。」不過有些歌手太有想法，今日想這樣，下個禮拜突然又有新想法，錄完音又再覺得怎樣怎樣，最後又話可能最初的做法最好，這些Project對他來說難以預計，都不會是好事。至於Alfred，則是一個有想法又快、靚、正的代表，既有想法，又清楚自己的聲線特質，JNY曾在《賤》、《假面具》等歌曲與他合作。

JNY指歌手有想法是好事，但最怕有種歌手每隔三兩天又改變想法。（葉志明攝）

同許廷鏗合作快靚正最舒暢 試唱都有超高水準

從《超級巨聲》年代留言Alfred的聽眾，都知道他最出名的歌《螞蟻》、《面具》、《我的離開也是愛》、《青春頌》都是抒情作品，而他卻選了JNY作的《賤》和《假面具》，令他非常意外，「佢要咗呢隻歌我都覺得好奇怪，點解無啦啦要隻咁嘅歌，完全唔Alfred喎呢件事。佢搵我做《假面具》我直程覺得係Mindfxxk，點解你會Rap？佢當初叫我Tailor made一隻歌畀佢，成個零兩個月都冇Feedback我，我諗住今次都冇㗎啦，又唔中啦，又OK喎。」他與新人Win Win合作這首歌，Alfred向JNY說先在錄音室錄一個試唱版供Win Win參考，結果亦同樣出人意表，「佢話唱下Guide，試唱，點知佢嗰啲試唱已經係唱完！我就覺得，吓，其實好勁喎，好乸勁，我同佢講完啲指示佢又即刻Get到，即刻去做，呢啲歌手係好難得，同埋佢好清楚呢一刻用緊咩聲，就算呢個Genre唔係佢最熟悉，但係佢都係Get得快，我覺得真係好快，同埋做得舒暢，佢又有諗法！」