Marf拍新歌MV威也倒吊　搵魏浚笙戴唇環演忽冷忽熱Bad boy

女團COLLAR成員Marf邱彥筒，昨日（17日）推出年度首支個人單曲《TXT or CALL》，內容講述一對處於曖昧狀態的男女，不過男方對女方態度卻忽冷忽熱，對女方訊息時而回覆，時而不回覆，令對方感覺「囉囉攣」，刻劃出現今社會部分男女的戀愛態度⋯⋯為了迎合歌曲主題，Marf更親自邀請好友Jeffrey魏浚笙擔任MV男主角，期間Jeffrey更一反固有的陽光男孩形象，演繹對另一半忽冷忽熱的「bad boy」角色！

Marf新歌講述一對處於曖昧狀態的男女，男方對女方態度忽冷忽熱，令她囉囉攣。

Marf新歌刻劃出現今社會部分男女的戀愛態度。

Marf與Jeffrey同為時尚品牌寵兒，二人不時雙雙出席活動，不過論到拍MV，二人卻是首次合作。問到Marf為何會邀請Jeffrey做今次MV男主角？她表示：「之前為品牌一齊影相，見到我哋出嚟效果好有趣，同Jeffrey同框擺埋一齊，有啲唔夾、又有啲夾嘅感覺；加上佢天生麗質，為我首歌嘅主題有好貼切嘅代入感，可以做好典型嘅『bad boy』，其實本身想搵佢做啲斯文男仔，但佢話造型上想有啲改變。」身旁Jeffrey聞言即沒好氣笑言：「佢話題材好適合，話我似『bad boy』！」

Marf話同Jeffrey同框擺埋一齊，有啲唔夾、又有啲夾嘅感覺，於是找他演Bad Boy。

首次飾演「bad boy」的Jeffrey戴上唇環造型野性，大呼今次角色非常好玩：「演『bad boy』形象好爽，Feel到個勢投入角色，好新鮮。」Jeffrey續說，MV中的角色完美演繹「欲拒還迎」：「呢招男仔用係屈機，通常女仔都會囉囉攣。」

Jeffrey教路，男仔「欲拒還迎」最屈機！

Marf今年以COLLAR團隊發展為主。

Jeffrey問到Marf若跟對象暖昧中，會喜歡對方 TXT 定 CALL她，Marf指：「梗係揀Call，忽然打畀我，係會有啲緊張，不過我寧願係咁，聽到聲係最真實。」此外，Marf透露今年焦點會集中團隊為主，個人上預計會出兩首單飛歌曲。

Jeffrey問到Marf若跟對象暖昧中，會喜歡對方 TXT 定 CALL她，Marf指：「梗係揀Call！」

而MV中，Marf除了以多個造型示人外，亦「瞓身」吊威也倒吊上陣，Marf指：「我同導演有共識營造 fall with someone （愛上人）感覺，用威也倒吊來呈現係最靚，導演有問我想唔想玩？怕唔怕辛苦？我話好呀，我唔介意辛苦，倒吊反轉點都得，最鍾意吊威也，感覺好正，想吊多幾次，倒吊時腦充血嘅感覺好熱血，好正。」