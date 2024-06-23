十大中文金曲｜完整得獎名單 MC奪5獎成大贏家 華納成全場之冠
撰文：關穎賢
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年度樂壇盛事《第45屆十大中文金曲》於今晚（23日）7時半在九龍灣國際展貿中心匯星舉行，港台電視31、香港電台第二台、香港電台網站將設現場直播。音樂盛典將會頒發「十大中文金曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」及「最優秀流行男/女歌手」、「最有前途新人」、「優秀流行華語歌曲獎」等獎項。完整得獎名單出爐！
【十大中文金曲獎】
曾比特《魔氈》
雲浩影《回憶半分鐘》
洪嘉豪《只要你不尷尬》
Dear Jane《為何嚴重到這樣》
張敬軒《隱形遊樂場》
馮允謙《給你幸福所以幸福》
魏浚笙《遺忘了初心的我們》
陳柏宇《懷舊是一種品味》
Gin Lee《企好》
MC《世一》
【最優秀流行女歌手大獎】
MC張天賦
【最優秀流行女歌手大獎】
Gin Lee
【全球華人至尊金曲】
MC張天賦《世一》
【優秀流行歌手大獎】
曾比特
馮允謙
AGA江海迦
魏浚笙
陳柏宇
JW
泳兒
炎明熹
Gin Lee
MC張天賦
【最佳樂隊/組合大獎】
金獎：Dear Jane
銀獎：Lolly Talk
銅獎：Beanies
【最佳中文唱片獎】
組合：Dear Jane《X》
女歌手：菊梓喬
男歌手：MC張天賦《This Is MC》
【最有前途新人】
金獎：Sica
銀獎：詹天文
銅獎：林智樂
優異獎：梁樂童、Nancy Kwai及乙女新夢
【CASH 最佳創作歌手獎】
金獎：馮允謙
銀獎：AGA江海迦
銅獎：陳明憙
【優秀流行華語歌曲獎】
金獎：張學友《又十年》
銀獎：五月天（feat.告五人）《唯一》
銅獎：劉德華《道理都懂》
【 最佳進步大獎】
金獎：Lolly Talk
銀獎：周吉佩
銅獎：CY 陳宗澤