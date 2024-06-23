十大中文金曲｜完整得獎名單　MC奪5獎成大贏家　華納成全場之冠

年度樂壇盛事《第45屆十大中文金曲》於今晚（23日）7時半在九龍灣國際展貿中心匯星舉行，港台電視31、香港電台第二台、香港電台網站將設現場直播。音樂盛典將會頒發「十大中文金曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」及「最優秀流行男/女歌手」、「最有前途新人」、「優秀流行華語歌曲獎」等獎項。完整得獎名單出爐！



【十大中文金曲獎】

曾比特《魔氈》

雲浩影《回憶半分鐘》

洪嘉豪《只要你不尷尬》

Dear Jane《為何嚴重到這樣》

張敬軒《隱形遊樂場》

馮允謙《給你幸福所以幸福》

魏浚笙《遺忘了初心的我們》

陳柏宇《懷舊是一種品味》

Gin Lee《企好》

MC《世一》

MC張天賦再奪兩個大獎。（直播畫面）

【最優秀流行女歌手大獎】

MC張天賦

Gin Lee獲頒「最優秀流行女歌手大獎」。（直播畫面）

【最優秀流行女歌手大獎】

Gin Lee

MC張天賦憑《世一》奪得「十大中文金曲獎」。（直播畫面）

【全球華人至尊金曲】

MC張天賦《世一》

JW奪「優秀流行歌手大獎」。（直播畫面）

【優秀流行歌手大獎】

曾比特

馮允謙

AGA江海迦

魏浚笙

陳柏宇

JW

泳兒

炎明熹

Gin Lee

MC張天賦

泳兒。（直播畫面）

【最佳樂隊/組合大獎】

金獎：Dear Jane

銀獎：Lolly Talk

銅獎：Beanies

Dear Jane。（直播畫面）

菊梓喬。（直播畫面）

MC。（直播畫面）

【最佳中文唱片獎】

組合：Dear Jane《X》

女歌手：菊梓喬

男歌手：MC張天賦《This Is MC》

sica。（直播畫面）

（直播畫面）

【最有前途新人】

金獎：Sica

銀獎：詹天文

銅獎：林智樂

優異獎：梁樂童、Nancy Kwai及乙女新夢

馮允謙冧莊，再奪最佳創作歌手獎金獎。（直播畫面）

【CASH 最佳創作歌手獎】

金獎：馮允謙

銀獎：AGA江海迦

銅獎：陳明憙

（直播畫面）

【優秀流行華語歌曲獎】

金獎：張學友《又十年》

銀獎：五月天（feat.告五人）《唯一》

銅獎：劉德華《道理都懂》

Dear Jane。（直播畫面）

Lolly Talk。（直播畫面）

周吉佩。（直播畫面）

CY 陳宗澤。（直播畫面）

【 最佳進步大獎】

金獎：Lolly Talk

銀獎：周吉佩

銅獎：CY 陳宗澤

雲浩影。（直播畫面）

曾比特。（直播畫面）