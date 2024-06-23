十大中文金曲｜Jay Fung馮允謙冧莊 再奪最佳創作歌手獎金獎
撰文：關穎賢
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年度樂壇盛事《第45屆十大中文金曲》於今晚（23日）7時半在九龍灣國際展貿中心匯星舉行，港台電視31、香港電台第二台、香港電台網站將設現場直播。音樂盛典將會頒發「十大中文金曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」及「最優秀流行男/女歌手」、「最有前途新人」、「優秀流行華語歌曲獎」等獎項。
2035 馮允謙再奪「十大中文金曲獎」及「優秀流行歌手大獎」
2028 【CASH 最佳創作歌手獎】
金獎：馮允謙
銀獎：AGA江海迦
銅獎：陳明憙
2025 張敬軒憑《隱形遊樂場》奪「十大中文金曲獎」
2014 「優秀流行華語歌曲獎」
金獎：張學友《又十年》
銀獎：五月天（feat.告五人）《唯一》
銅獎：劉德華《道理都懂》
2009 「最佳樂隊/組合大獎」
金獎：Dear Jane
銀獎：Lolly Talk
銅獎：Beanies
1959 「 最佳進步大獎」
金獎：Lolly Talk
銀獎：周吉佩
銅獎：CY 陳宗澤
1950 雲浩影《回憶半分鐘》及洪嘉豪《只要你不尷尬》奪得「十大中文歌曲獎」
1945 曾比特憑《魔氈》奪得「十大中文歌曲獎」及「優秀流行歌手大獎」
1930 頒獎禮正式開始