十大中文金曲｜Jay Fung馮允謙冧莊　再奪最佳創作歌手獎金獎

年度樂壇盛事《第45屆十大中文金曲》於今晚（23日）7時半在九龍灣國際展貿中心匯星舉行，港台電視31、香港電台第二台、香港電台網站將設現場直播。音樂盛典將會頒發「十大中文金曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」及「最優秀流行男/女歌手」、「最有前途新人」、「優秀流行華語歌曲獎」等獎項。



2035 馮允謙再奪「十大中文金曲獎」及「優秀流行歌手大獎」

馮允謙冧莊，再奪最佳創作歌手獎金獎。（直播畫面）

2028 【CASH 最佳創作歌手獎】

金獎：馮允謙

銀獎：AGA江海迦

銅獎：陳明憙

2025 張敬軒憑《隱形遊樂場》奪「十大中文金曲獎」

（直播畫面）

2014 「優秀流行華語歌曲獎」

金獎：張學友《又十年》

銀獎：五月天（feat.告五人）《唯一》

銅獎：劉德華《道理都懂》

Dear Jane。（直播畫面）

2009 「最佳樂隊/組合大獎」

金獎：Dear Jane

銀獎：Lolly Talk

銅獎：Beanies

Lolly Talk。（直播畫面）

周吉佩。（直播畫面）

CY 陳宗澤。（直播畫面）

1959 「 最佳進步大獎」

金獎：Lolly Talk

銀獎：周吉佩

銅獎：CY 陳宗澤

1950 雲浩影《回憶半分鐘》及洪嘉豪《只要你不尷尬》奪得「十大中文歌曲獎」

雲浩影。（直播畫面）

1945 曾比特憑《魔氈》奪得「十大中文歌曲獎」及「優秀流行歌手大獎」

曾比特。（直播畫面）

1930 頒獎禮正式開始