十大中文金曲｜MC奪「最優秀流行男大獎」、「全球華人至尊金曲」
年度樂壇盛事《第45屆十大中文金曲》於今晚（23日）7時半在九龍灣國際展貿中心匯星舉行，港台電視31、香港電台第二台、香港電台網站將設現場直播。音樂盛典將會頒發「十大中文金曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」及「最優秀流行男/女歌手」、「最有前途新人」、「優秀流行華語歌曲獎」等獎項。
2147 MC張天賦奪「最優秀流行男大獎」及「全球華人至尊金曲」
2141 Gin Lee獲頒「最優秀流行女歌手大獎」
2135 MC張天賦憑《世一》奪得「十大中文金曲獎」及「優秀流行歌手大獎」
2133 Gin Lee李幸倪奪得「十大中文金曲獎」及「優秀流行歌手大獎」
2115 JW王灝兒、泳兒、炎明熹奪「優秀流行歌手大獎」
2110 「最佳中文唱片獎」
組合：Dear Jane《X》
女歌手：菊梓喬
男歌手：MC張天賦《This Is MC》
2055 「最有前途新人」
金獎：Sica
銀獎：詹天文
銅獎：林智樂
優異獎：梁樂童、Nancy Kwai及乙女新夢
2035 馮允謙再奪「十大中文金曲獎」及「優秀流行歌手大獎」
2028 【CASH 最佳創作歌手獎】
金獎：馮允謙
銀獎：AGA江海迦
銅獎：陳明憙
2025 張敬軒憑《隱形遊樂場》奪「十大中文金曲獎」
2014 「優秀流行華語歌曲獎」
金獎：張學友《又十年》
銀獎：五月天（feat.告五人）《唯一》
銅獎：劉德華《道理都懂》
2009 「最佳樂隊/組合大獎」
金獎：Dear Jane
銀獎：Lolly Talk
銅獎：Beanies
1959 「 最佳進步大獎」
金獎：Lolly Talk
銀獎：周吉佩
銅獎：CY 陳宗澤
1950 雲浩影《回憶半分鐘》及洪嘉豪《只要你不尷尬》奪得「十大中文歌曲獎」
1945 曾比特憑《魔氈》奪得「十大中文歌曲獎」及「優秀流行歌手大獎」
1930 頒獎禮正式開始