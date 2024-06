十大中文金曲｜JW唱歌狂望手掌偷睇歌詞　被批不專業稱超級內疚

《第45屆十大中文金曲音樂盛典》昨晚舉行,早前宣布甩拖的JW王灝兒,奪得「優秀流行歌手大獎」,而她在台上就演繹了《13歲的天堂》,不過有網民就留意到,她唱歌時頻頻望手掌,相信是將歌詞寫了在手掌當「貓紙」用,質疑她表演不專業。

「優秀流行歌手」JW上台演唱時,頻頻望手掌睇歌詞「出貓」。(香港電台)

有網民覺得,雖然平時睇Show會有提詞機,今次場館未必有,所以要出動「掌心雷」,但這首歌已是8個月前的作品,批評她對自己歌都如此不熟悉,實在有點過份。另外有人就表示,JW是否未從情傷中恢復過來,影響表現。網民留言:「正式舞台上歌唱表演睇歌詞係會令表演降格。如果冇準備好係可以缺席」、「呢個真心有啲癲😂」、「嘩😳JW以前都好地地,但呢個完全係極唔專業嘅表演,莫非失戀令佢無心事業?」、「出貓呢下大獲啲..出完貓都仲要走音果下」

網民批JW的表現有欠專業。(香港電台)

JW事後都有將自己的貓紙放上IG,當時她應該未知被鬧得咁犀利,她說:「yessss guilty af. Im sorry my brain has been memorizing a zillion songs this month.Max capped joh(超級內疚,對不起,這個月我的腦已記了無限首歌,超出腦容量了!)」未知網民是否收貨呢?

(IG@jwchubz)