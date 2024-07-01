香江暖流｜潘偉源一段霧水情緣　啟發寫成梅豔芳《發電一千VOLT》

潘偉源為梅豔芳寫的第一首詞是《發電一千VOLT》，而啟發他的那位「放電」女主角，不是梅豔芳，而是潘偉源的女同事。

梅豔芳主唱的《發電一千VOLT》收錄在粵語專輯。

潘偉源憶述，教員室內，一位女教師，眼晴會放電，而且婀娜多姿，人見人愛，「佢最殺死人係識織冷衫，又快又靚，又識煮野食，仲會將美食同人分享。」可是，當時潘偉源名草有主，正與現在的潘太拍拖。

潘偉源與這位女教師，戀人未滿，從未拍拖，「佢每次經過走廊，人人都會回頭望一望。佢大方得體，風趣幽默，有齊所有優點。佢好多人追，我完全唔敢幻想幾時輪到我。」這位女同事近乎完美，難能可貴，令潘偉源為之卻步，但直至一次旅遊……

「那是一個老師特價旅行團，香港去哈爾濱，只需九百元。我們坐火車，選了硬卧，一卡六人，那位女同事與另一位女同事訴心事，談及她的戀愛史。」那是她有心隔空告訴潘偉源嗎？「我唔知道。我只發現原來佢都唔係高不可攀，或者遙不可及。佢都會受傷，都會被拋棄。」

LAM歌迷送給潘偉源的熊貓公仔，令他開心不已。

密封車廂中，有位魁梧的乘客在食雪茄，其他乘客敢怒不敢言。「我真係是膽生毛，我叫佢唔好食雪茄。」那位女同事十分驚訝，我們從此就熟絡了。

旅行過後，團友聚舊，人人攜眷出席。女同事試探口風，「潘仔，你真係帶女朋友出嚟？」潘偉源直言「係呀，攜眷出席嘛。」女同事不甘示弱，「咁我唯有帶埋前男朋友啦。」

事隔多年，「潘仔」終於聽得明白，坦言當時自己「太傻」。女同事的前男友從英國回來，重新追求她，潘偉源不便打擾，期後各自有其美滿婚姻。

這段霧水情緣沒有開花結果，卻成就了《發電一千VOLT》。

潘偉源憶起一段霧水情緣，慨嘆在錯的時間遇上她。（照片由「甲鼎文化何均揚」提供）

本文摘自香港電台第五台逢星期一10:40am播出，由潘偉源、袁梓珮主持的《香江暖流：源汁源味》。https://www.rthk.hk/radio/radio5/programme/elderly