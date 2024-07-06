王菀之音樂會帶給歌迷零距離震憾體驗 坦言震憾到自己也想哭

王菀之音樂會2024｜《The Heart Canvas》Exhibition Concert 昨晚於西九文化區，自由空間大盒劇場展開，共演8場。觀眾幾乎是零距離觀看音樂會，巨形T字舞台及3D大營幕，還有超級樂手之演出，粒粒音符都直打現場每位觀眾心裡， 給予大家非一般音樂會的另一種震憾及體驗。

舞台上 Ivana表示，「好多謝大家出席我演出，咁多年出席我嘅演出，同支持我音樂作品。肥波兔係代表我嘅內在小孩，每個人嘅內在小孩無論幾多歲都係到㗎。喺大家成長過程之中，你可能會迷失，好驚，或者不知所措點處理問題，或者會覺得好失望 ，但係內心小孩係好純靜，係原本嘅你， 佢一路發光，一路等待你之中，大家可以隨時call 佢出來 ，陪你行你想行嘅路 。 喺到祝福大家，想做嘅事都可以做得到，同我一樣，呢個旅程，有好多人陪伴，好多謝大家。」

是次音樂會，分了兩部份，歌迷不單可以零距離觀賞，亦變為演唱會的一部份，更可以拿著飲品，與Ivana一齊chill。Ivana今次把演出曲目大部份重新編曲，整晚大家都被她的音樂感動及震憾，觀眾除了拍爛手掌還是拍爛手掌，亦有歌迷不時大叫「你好型啊」「好靚」「瘦左」，Ivana 就搞笑話，「我都覺得好型，哈哈。 好靚…我估係咪燈光效果好啊？好果燈光再暗啲我重靚，哈哈。」她又跟觀眾分享，跟一班音樂家聚一起，原來是好震憾同感動，「有一日總採排，我排排下真係想喊，因為佢地(現場樂手)彈得實在太好，自己都比自己音樂震憾到。」

騷後，Ivana直言自己的內心小孩是非常強大，一直帶領她完成今次音樂會的夢想，「今次8成歌曲都要重新編曲，得我一個....又要身兼多職，連剪片、藝術製作同裝置等等，都係自己搞埋，今次音樂會有種做學生交功課的感覺囉，每一日都好多人催我問交得未啊.... 但係過程都開心嘅....」昨晚重新編曲的《水百合》讓全場驚艷， Ivana指這個《水百合》這個版本是在京都旅行時編曲，工作人員第一次聽到她演出都大感震撼，提到有觀眾讚她瘦了，她就笑言，「其實係冇瘦，因為氣管問題，反而因為食藥導致最近反增了10多磅。」不少歌迷更留言希望她這個騷，一定要出碟，因為歌曲非常之好聽， Ivana就表示，完成之後七場演出，再決定。

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