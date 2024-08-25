容祖兒演唱會出意外仆親嚇到慘叫　差一步跌落台底窿驚險萬分

近日逢周末容祖兒都在澳門開騷，更操得一身腹肌和老鼠仔，簡直Fit爆！不過天后都有老貓燒鬚時，祖兒昨晚（24日）演出期間，唱到《全身暑假》後段時，未知是否因台底早了「打開」，未跳完舞的祖兒踏空，差一丁點就跌落台底，非常驚險！

容祖兒這個暑假每逢周末都去澳門開騷。

容祖兒為演唱會積極操弗，與Gym友蔡一智齊曬腹肌。（IG@yungchoyee）

從片段所見，祖兒整個跌在地上，尖叫了出來，立即原地轉身「碌」去台的其他位置，非常敏捷，而且即使嚇親也不失儀態，旁邊的舞蹈員很快便扶起她，台底亦有工作人員探出頭察看情況，而祖兒冷靜下來也笑了幾聲，有驚無險。她站起來後，再跳回原本「穿窿」的位置，與工作人員返回台底，說了聲：「一齊落返去啦，拜拜！」由此可見天后神執生的功架！

容祖兒唱完《全身暑假》，原本仍笑容滿面。（IG@yungchoyee）

台底窿突然提早打開，祖兒嚇到花容失色慘叫！（IG@yungchoyee）

爭啲跌落台底好恐怖！（IG@yungchoyee）

舞蹈員立即扶起她（IG@yungchoyee）

企返起身。（IG@yungchoyee）

另一個角度可見到，祖兒未跳完，台底窿已打開。（IG@sinling11__jy）

祖兒差點跌落台。（IG@sinling11__jy）

仆咗喺度。（IG@sinling11__jy）

雙腳離地，「碌」去旁邊安全位置，盡見神執生功架。（IG@sinling11__jy）

坐返喺度傻笑，驚魂未定。（IG@sinling11__jy）

舞蹈員將她扶起。（IG@sinling11__jy）

未驚完，一直望落台底。（IG@sinling11__jy）

拍拍心口傻笑，而台底工作人員亦探頭視察情況。（IG@sinling11__jy）

冇事繼續跳住做埋個結尾。（IG@sinling11__jy）

講句：「一齊落返去啦，拜拜！」（IG@sinling11__jy）

她事後在社交平台講起感受，表示：「其實我自己都覺得好好笑，連人帶聲跌咗落坑渠咁，我睇咗好多次 多謝各位扶起我同時又繼續專業表演嘅夥伴們 Love u」Fans就讚她跌都跌得靚過人！