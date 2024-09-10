劉德華巡演接二連三釀意外網民極擔憂　留言鬧爆工作人員不到位

天王劉德華現正舉行巡迴演唱會《今天…is the Day》，早前到重慶、上海等地開騷。不過每站巡唱表演都發生舞台意外，曾試過差點從高台摔下來，日前在開騷期間突然在台上踩空，差點摔到跌落台底，大批網民對於舞台意外極為擔憂，隨即引起熱議。



劉德華正舉行《今天…is the Day》巡迴演唱會。（視覺中國）

7月上海演唱會險墮台

劉德華於7月在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉行巡演首站，個唱中華仔兩度險發生意外，演唱《練習》更險從高台滑下！之後驚險的一幕，見到華仔在一個狹窄高台獻唱《練習》時，突然見他急步然後跪滑跣出去。幸好華仔反應快，立即用雙手按實兩邊，不過當時他的膝蓋已經跪到出台邊凌空着，十分驚險。

劉德華的膝蓋已經跪到出台邊凌空着，相當牙煙。（小紅書圖片）

劉德華的膝蓋已經跪到出台邊凌空着，相當牙煙。（小紅書圖片）

廣州站升降板舞台現故障

從網上曝光的影片可見，身穿白色長衫站在升降板舞台上的劉德華相當帥氣，隨後當他退後一步想擺出帥氣pose時，升降板舞台卻搖晃不定，所幸他反應夠快，向前走一步穩定身體，之後緩緩步下升降板舞台，而他亦向後看到底是發生了甚麼事，沒想到升降板舞台疑對合位置出現問題，下降後竟壓碎了舞台的另一角，發出了巨大的破碎聲音，令現場觀眾嘩聲四起，而他為免大家擔心，立即給予大家安慰：「等一下，小心啊！因為剛剛出現了一點點…不緊張，我們給他一分鐘檢查一下是甚麼事，可以嗎？」暖心的行為獲不少網民激讚。

上海站險釀意外。（網上圖片）

升降板舞台出現故障。（微博圖片）

深圳站踩空差點跌落台

日前（8日）華仔舉行深圳站，當華仔一邊唱一邊在台上走著，突然間他踩到台上空出來的一格，差點摔到跌到台底。幸好跌倒時，他立即扶著台邊，把身體盡量往台上移，才沒有掉到台底，驚險萬分。

劉德華一邊唱一邊在台上走著，突然間他踩到台上空出來的一格，差點摔到跌到台底。(小紅書圖片)

對於華仔巡迴演唱會多次發生意外，大批網民留言大鬧工作人員不到位，更指舞台控制很有問題：「這樣很容易把腳摔傷，工作人員太不到位了」、「舞台總監怎麼指揮？」、「這舞台控制真的很有問題，出現好幾次事故。」、「不是舞台有問題，肯定是人為的，沒有升上來」、「心痛老大，希望我的男神沒事」。