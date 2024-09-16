天王劉德華闊別六年回歸紅館舞台　共20場演出聖誕新年同樂

炎炎夏日熱情如火，華仔今個暑假穿梭內地8個城市，由7月5日啟航上海、廣州、北京、南京、成都、杭州、重慶、深圳，巡唱至本月9日圓滿完成36場演唱會，每一站的演出都給華仔和觀眾留下了美好的回憶。

劉德華《今天…is the Day》巡迴演唱會。（視覺中國）

而巡唱的終站——香港，將會給大家帶來共20場演出，不僅與觀眾歡度聖誕，更一起倒數迎接2025，來一次久違的跨年狂歡，勢必唱翻紅館。華仔也期待的說：「今年幾個重要節日，在舞台上跟大家歡度，感謝大家陪我過節，我會盡情享受每一個時刻。」

劉德華。（視覺中國）

保誠保險為是次香港站演唱會的冠名贊助商。首15場滙豐信用卡獨家優先訂票將於10月3日至5日於快達票展開。而演唱會門票則由10月17日起於城市售票網正式公開發售。早前各站網上開賣，反應熱烈，一票難求。相信今次香港開售勢必又會掀起一輪搶飛熱潮。

劉德華（視覺中國）

剛完成的36場內地巡唱，在觀眾的支持下得到熱烈迴響。簡約的舞台設計但內藏不同的機械裝置，將舞台造成不同的空間。華仔的傾情演出及真情剖白，讓大家既興奮又感動，留下無數難忘回憶，也成為網上焦點話題。大家熱議的場面有：上海灘背景的浪漫愛情歌舞劇；《中國人》演出中，奪目的神獸與舞龍藝術裝置，將傳統文化象徵與現代舞台藝術完美結合，場面震撼人心；勁歌熱舞medley 嗨翻全場等。相信接下來的巡唱中，越戰越勇的華仔會繼續為大家送上更多精彩的演出，創造更多難忘的回憶。

有關演唱會的最新消息，請留意官方平台的公佈。

<保誠保險呈獻 ：今天…is the Day 劉德華巡迴演唱會2024/2025 - 香港站>

場數：20

日期：2024年12月17-19, 21-22, 24-27, 29-31日

及2025年1月1, 3- 5, 7-10日

票價：$1280/$980/$680