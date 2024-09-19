Coldplay香港演唱10月公開發售　呢類人靠1個方法有機會預先搶飛

英國殿堂級樂隊Coldplay今日（19日）早上11時在Instagram宣布2025年亞洲巡迴演唱會的細節，落實於2025年4月9、11及12日，在啟德體育園連開3場演唱會，消息隨即引起網民熱議。歌迷當然最關心如何購買門票，除了留意公開發售日期，還有一個方法可以讓大家搶先買到門票。

Coldplay明年殺入啟德體育園開騷。（IG圖片）

作為主辦單位的Live Nation已經在官方Instagram公開了初步詳情，票價有待公布，公開發售日期為2024年10月10日，同時Live Nation會員及Klook都能夠優先購票，不過「藝人優先訂票」能最先搶飛。

Coldplay殺入啟德體育園連開3場演唱會。（IG圖片）

搶飛從來都是先到先得，有不少網民都留意到「藝人優先訂票」，但不理解何謂「藝人優先訂票」。有不少國際歌手或樂隊舉行巡回演唱會時，都會特別關照忠粉，並開始「藝人優先訂票」連結，讓歌迷預先登記，比公開發售較早搶飛。歌迷登記完之後，就會收到電郵確認，在「藝人優先訂票」10月7日前一天收到代碼。

Coldplay演唱會詳情如下：

日期：2025年4月9,11,12日

地點：啟德體育園

票價：待公布

門票開售日期：

藝人優先訂票：2024年10月7日

Klook獨家演唱會套票：2024年10月8日

Live Nation 會員優先訂票：2024年10月9日

公開發售：2024年10月10日