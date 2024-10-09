芯駖MV被Stanley舉起跳雙人舞　感覺揪心：諗返挽回唔到嘅關係

女子組合COLLAR成員李芯駖（Sumling），繼早前推出《SPYLING》後，昨日（8日）再推出本年度第二首個人單曲《讓思憶症發作》MV，今次歌曲旋律輕慢且帶有詩意，以回憶為題，道出一段看不見的關係。今次MV芯駖找來入行前的跳舞伙伴邱士縉（Stanley），客串大跳雙人舞展現默契，Stanley表現落力，又瞓地又要「舉」起芯駖，難怪芯駖感激表示：「同佢合作，有非常安心感覺。」

李芯駖（Sumling），繼早前推出《SPYLING》後再推出本年度第二首個人單曲《讓思憶症發作》。

歌曲《讓思憶症發作》製作團隊陣容鼎盛，歌曲由謝芊彤所寫、林若寧填詞、Jason Choi 蔡德才監製及編曲、麥曦茵執導MV，內容講述一段看不見的關係，芯駖說：「今次題材喺入行冇耐已經諗到，事緣有次撳手機，見到往年嘅今日，睇返以前同朋友嘅一段回憶，但因為某啲事情，已不能再成為朋友，但其實我哋曾經一齊旅行，我有危難時，佢亦幫忙我好多。人生總有啲關係好似看不見，但永遠都有聯繫，所以今次首歌係講一啲睇唔到嘅關係，而呢啲關係係影響深遠。」芯駖續說，今次歌曲無論在錄音或MV拍攝時，感覺都非常揪心：「因為諗返好多回憶，仲諗返好多好多挽回唔到嘅關係，有一種遺憾同可惜喺入面。」

芯駖說自己看見一段「往年今日」回憶，但與對方因某些事情已不能成為朋友：「人生總有啲關係好似看不見，但永遠都有聯繫，所以今次首歌係講一啲睇唔到嘅關係，而呢啲關係係影響深遠。」

芯駖說錄音和拍MV感覺非常揪心：「諗返好多回憶，仲諗返好多好多挽回唔到嘅關係，有一種遺憾同可惜喺入面。」

提到MV的難忘部分，芯駖指絕對是跟Stanley的重頭戲——雙人舞蹈，她指：「今次首歌講看不見嘅關係，呢段關係可能係前度，有啲前度可能係鬧交收場，但亦有好sweet嘅畫面，而今次搵Stanley嘅原因，因為佢好配合個角色，佢就係一個好男友嘅image。」

芯駖與Stanley在MV中大跳雙人舞。

芯駖：「今次搵Stanley嘅原因，因為佢好配合個角色，佢就係一個好男友嘅image。」

為了MV的舞蹈拍攝，Stanley與芯駖事前排練一整天，芯駖表示：「多謝佢抽空，佢出盡全力，喺今次舞蹈，佢有舉起我嘅動作，就算舉起我好多次，佢都義不容辭，好多謝佢。我同Stanley好耐之前合作過，默契上大家都知點，佢係一個好認真嘅人，對所有嘢都要求做到最好，亦會出盡全力，同佢合作有非常安心感覺。」Stanley就指芯駖欠他一個人情，笑言將來有幸出歌，題材又適合的話，一定搵對方「償還」，他還說：「我估芯駖搵我係因為之前我哋有合作過，入行前一齊走tour，雙人舞合作過，所以比較熟悉對方，不過MV上嘅合作，今次係第一次。」

芯駖入行前跟Stanley已是跳舞伙伴，跟他合作非常安心。